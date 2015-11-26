25 май 2021



Новый концертный релиз DEEP PURPLE выйдет летом



Шестнадцатого июля впервые в варианте DVD + 2 CD состоится выпуск концертного релиза DEEP PURPLE "Deep Purple Live At Montreux 2011", в основу которого вошло выступления коллектива на Montreux Jazz Festival 16 июля 2011 года с оркестром.







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