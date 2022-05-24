Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новая песня AVANTASIA 16
*Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю к... 14
*Новое видео GRAVE DIGGER 10
*Новое видео ARCH ENEMY 8
*На новом альбоме SOULFLY будет 10-минутный эпик 8
*Видео с текстом от SEPTICFLESH 7
*DEEP PURPLE выступили с новым гитаристом 6
*Кавер-версия KORN от GINA AND THE EASTERN BLOCK 6
*Обложка и трек-лист нового альбома BLIND GUARDIAN 6
*UDO DIRKSCHNEIDER — о своём образе 6
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня AVANTASIA 16
*Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю к... 14
*Новое видео GRAVE DIGGER 10
*Новое видео ARCH ENEMY 8
*На новом альбоме SOULFLY будет 10-минутный эпик 8
[= ||| все новости группы



*

Deep Purple

*



24 май 2022 : 		 DEEP PURPLE выступили с новым гитаристом

4 май 2022 : 		 JOE SATRIANI назвал причину отказа от постоянного участия в DEEP PURPLE

16 апр 2022 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE 1969 года

4 апр 2022 : 		 JOE SATRIANI одобряет выбор DEEP PURPLE

31 мар 2022 : 		 Гитарист DEEP PURPLE не поедет в тур

4 мар 2022 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

12 янв 2022 : 		 В честь барабанщиков DEEP PURPLE и MESHUGGAH назвали окаменелости

8 янв 2022 : 		 Басист DEEP PURPLE о новых ограничениях

4 янв 2022 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE демонстрирует свои навыки

9 дек 2021 : 		 DEEP PURPLE: «Люблю я Португалию!»

25 ноя 2021 : 		 Семплы песен из нового релиза DEEP PURPLE

25 ноя 2021 : 		 Вокалист DEEP PURPLE считает, что пандемия закончилась

23 ноя 2021 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

17 ноя 2021 : 		 Семплы новых песен DEEP PURPLE

8 ноя 2021 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE: «Когда RITCHIE BLACKMORE решил уйти, это травмировало нас»

5 ноя 2021 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

19 окт 2021 : 		 YOYOKA с группой исполняет DEEP PURPLE

14 окт 2021 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

7 окт 2021 : 		 Кавер-версия LOVE от DEEP PURPLE

26 сен 2021 : 		 Новый релиз DEEP PURPLE выйдет осенью

16 сен 2021 : 		 Вокалист DEEP PURPLE — о воссоединении с RITCHIE BLACKMORE'ом: «Это было бы цирком»

25 май 2021 : 		 Новый концертный релиз DEEP PURPLE выйдет летом

17 май 2021 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE — о сотрудничестве с DMX

9 апр 2021 : 		 IAN PAICE и STEVE HOWE в новом треке DMX

3 фев 2021 : 		 GLENN HUGHES: «В тур с DEEP PURPLE? Да ну...»

26 янв 2021 : 		 YOYOKA исполняет DEEP PURPLE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

DEEP PURPLE выступили с новым гитаристом



zoom
Видео с выступления DEEP PURPLE, в рамках которого дебютировал Simon McBride и состоявшегося 22 мая на Menora Mivtachim Arena, Tel Aviv, Israel, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Highway Star
02. Pictures Of Home
03. Strange Kind Of Woman
04. Nothing At All
05. Uncommon Man
06. Lazy
07. When A Blind Man Cries
08. 7 And 7 Is (LOVE cover)
09. Throw My Bones
10. Time For Bedlam
11. Keyboard Solo
12. Perfect Strangers
13. Space Truckin'
14. Smoke On The Water

Encore:

15. Caught In The Act
16. Hush (Joe South cover)
17. Bass Solo
18. Black Night






Like!+6Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 6 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

24 май 2022
V
Vasso667
???? а шо такое?
24 май 2022
У
Умник
Vasso667, в гугле пишут Морс взял паузу для ухода за женой, больной онкологией
24 май 2022
A
Alex Chernyatinsky
Видел я его в Кремле. Выступал на сольном концерте Гиллана. Крутой.
24 май 2022
s
serb
Гиллан молодец, неплохо поет. Ожидал худшего.
24 май 2022
V
Vasso667
Умник, ясно.

Хорошо поёт.... у Пэйси к старости барабанов в два раза больше стало
24 май 2022
M
Mad Katz
Не ожидал от Пушного такой прыти.

просмотров: 1340

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом