DEEP PURPLE выступили с новым гитаристом



Видео с выступления DEEP PURPLE, в рамках которого дебютировал Simon McBride и состоявшегося 22 мая на Menora Mivtachim Arena, Tel Aviv, Israel, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Highway Star

02. Pictures Of Home

03. Strange Kind Of Woman

04. Nothing At All

05. Uncommon Man

06. Lazy

07. When A Blind Man Cries

08. 7 And 7 Is (LOVE cover)

09. Throw My Bones

10. Time For Bedlam

11. Keyboard Solo

12. Perfect Strangers

13. Space Truckin'

14. Smoke On The Water



Encore:



15. Caught In The Act

16. Hush (Joe South cover)

17. Bass Solo

18. Black Night











