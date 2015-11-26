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Вокалист DEEP PURPLE : «У нас было больше денег, чем мы могли себе представить»



Вокалист DEEP PURPLE Ian Gillan в недавнем интервью для издания Rock Candy рассказал о том, что именно страсть к рок-музыке, а вовсе не желание заработать лишние деньги остаётся для группы главной движущей силой:



«Ранние дни были сказочными. Всё было новым, чудесным и шокирующим. Всё становилось масштабнее и грандиознее, так что мы становились всё более и более уверенными в себе. Но в молодости мы тоже были богаты. У нас было больше денег, чем мы могли себе представить. В таких условиях можно оказаться в окружении лизоблюдцев, которые говорят вам, что вы не можете ошибаться. В том возрасте я думал, что знаю всё. Как я ошибался».



Несмотря на то, что вокалист PURPLE не знал всего, он, тем не менее, сделал потрясающую карьеру. Секрет, как говорит сам Ian, в том, чтобы оставаться верным самому себе:



«Мы никогда не пытаемся предугадать, чего хочет публика, или что бизнес может желать от нас с точки зрения выпускаемых нами записей. Мы делаем то, что нам нравится, мы лишь скрещиваем пальцы и соединяем руки в молитве о том, чтобы обществу это понравилось».











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