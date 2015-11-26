сегодня



Вокалист DEEP PURPLE считает, что пандемия закончилась



В новом интервью финскому изданию Chaoszine вокалист DEEP PURPLE Ian Gillan ответил на вопрос о том, будет ли он и его коллеги по группе принимать участие в каких-либо встречах с фанатами во время предстоящего мирового турне:



«Моё мнение на этот счёт отличается от других. Остальные ребята проводят такие VIP-встречи. Я сам не очень-то их люблю. Мне нравится встречаться с обычными фанатами, а не с богатыми. Всё это коммерческая процедура.



Мы должны научиться жить с этой штукой [он имеет в виду пандемию]. Я думаю, все слышали это сто раз. Если мы не встречаемся с людьми, потому что думаем, что у них может быть простуда или грипп, или какие-то политические взгляды, с которыми мы не согласны, и если мы опасаемся, что нас могут заразить, мы должны перестать жить, если мы окажемся в таком положении.



Я должен, конечно, встречаться с людьми, принимать их, пожимать им руки, обнимать их. Это и есть жизнь, как я считаю.



Думаю, что эта пандемия уже закончилась, остались небольшие её фрагменты. И я думаю, что она сойдёт на нет этой зимой. Я считаю, пусть всё идёт своим чередом. Как и всё остальное, она мутировала достаточно раз, чтобы ослабнуть. И я думаю, что мы просто должны научиться жить с этим, как говорили многие.



Так что давайте продолжим, пожмём друг другу руки и будем играть рок-н-ролл!»







</div>





+4 -0



( 3 ) просмотров: 309

