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Deep Purple

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17 ноя 2021 : 		 Семплы новых песен DEEP PURPLE

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Вокалист DEEP PURPLE считает, что пандемия закончилась



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В новом интервью финскому изданию Chaoszine вокалист DEEP PURPLE Ian Gillan ответил на вопрос о том, будет ли он и его коллеги по группе принимать участие в каких-либо встречах с фанатами во время предстоящего мирового турне:

«Моё мнение на этот счёт отличается от других. Остальные ребята проводят такие VIP-встречи. Я сам не очень-то их люблю. Мне нравится встречаться с обычными фанатами, а не с богатыми. Всё это коммерческая процедура.

Мы должны научиться жить с этой штукой [он имеет в виду пандемию]. Я думаю, все слышали это сто раз. Если мы не встречаемся с людьми, потому что думаем, что у них может быть простуда или грипп, или какие-то политические взгляды, с которыми мы не согласны, и если мы опасаемся, что нас могут заразить, мы должны перестать жить, если мы окажемся в таком положении.

Я должен, конечно, встречаться с людьми, принимать их, пожимать им руки, обнимать их. Это и есть жизнь, как я считаю.

Думаю, что эта пандемия уже закончилась, остались небольшие её фрагменты. И я думаю, что она сойдёт на нет этой зимой. Я считаю, пусть всё идёт своим чередом. Как и всё остальное, она мутировала достаточно раз, чтобы ослабнуть. И я думаю, что мы просто должны научиться жить с этим, как говорили многие.

Так что давайте продолжим, пожмём друг другу руки и будем играть рок-н-ролл!»

DEEP PURPLE





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Sw0Rn


25 ноя 2021, 00:24		Да он святее батюшки!

Evil3062


25 ноя 2021, 00:24		ну хоть кто-то....

veps1


25 ноя 2021, 01:05		Голос Разума! Я не верю своим ушам.


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