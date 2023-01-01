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Басист DEEP PURPLE — о вероятности воссоединения с RITCHIE BLACKMORE'ом: «С какой стати нам это делать?»



В новом интервью Сакису Фрагосу из Rock Hard Greece басист DEEP PURPLE Roger Glover ответил на недавние слухи о том, что группа ведёт переговоры с гитаристом Ritchie Blackmore'ом о воссоединении для последнего тура перед тем, как закончить карьеру. На вопрос о том, есть ли шанс, что что-то подобное произойдёт, Glover ответил:



«Ни малейшего шанса. Слухи исходят не от нас, это точно. С какой стати нам это делать? Я очень уважаю Ritchie как участника группы, и он был неотъемлемой частью группы и того, чем она стала. Но это движение назад. Мы не двигаемся назад, мы двигаемся вперёд».



77-летнего Glover'a также спросили о том, объявят ли DEEP PURPLE о своём возможном финальном концерте и будет ли в нём участвовать кто-то из артистов, с которыми группа выступала ранее, на что он ответил:



«Нет, я не считаю это отличной идеей. Мне никогда не нравилась эта затея. На самом деле мне даже не нравится идея объявлять о последнем концерте: "А вот и они. Это их последнее шоу". Я имею в виду, что стресс, связанный с этим, был бы просто неимоверным. Где это будет? Когда это будет? Для меня идеальный финал для DEEP PURPLE — это если мы просто будем продолжать деятельность до тех пор, пока всё не закончится. Никаких объявлений. Мы не будем объявлять: "Это последний концерт". Люди будут покупать билеты с мыслью: "О, это последний концерт". Это попытка заработать деньги. Это не очень хорошо. Мне это никогда не нравилось. Я бы предпочёл играть и играть, играть и играть, играть и играть, и однажды, когда что-то случится, и один из нас умрёт или заболеет, или случится ещё что-нибудь, мы скажем: "Ну вот и всё". И на этом закончим».







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