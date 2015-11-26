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Барабанщик DEEP PURPLE : «Когда RITCHIE BLACKMORE решил уйти, это травмировало нас»



В новом интервью Даррену Палтровицу, ведущему "Paltrocast With Darren Paltrowitz", барабанщик DEEP PURPLE Ian Paice ответил на вопрос о том, был ли когда-нибудь период, когда он и его коллеги по группе беспокоились о том, что у них не будет ещё одной «хитовой» песни:



«Вряд ли мы беспокоились о том, что у нас не будет хитов. Это было время, когда поп-группы выпускали синглы, а рок-группы — альбомы. Пока мы продолжали выпускать альбомы, которые нравились людям, мы не беспокоились о хитах Top 40; если они появлялись, это было как бонус. Единственный раз, когда мы забеспокоились, это было к концу пребывания Ritchie [Blackmore'a, гитара] в группе, когда он потерял интерес, а выступления группы были не очень хорошими, потому что необходимо, чтобы все помогали друг другу; вы не можете быть пассажиром. И мы видели, что аудитория становится всё менее впечатлённой, и это вызывало беспокойство. И когда Ричи решил уйти, это нас травмировало, потому что мы не знали, что делать. И если бы мы не заключили контракт на поездку в Японию, всё могло бы пойти прахом. Но нам пришлось поехать в Японию с замечательным Joe Satriani [в качестве замены Blackmore'a], и это доказало, что жизнь есть даже после такого великого человека, как Ritchie. Он не захотел быть с нами, но это была наша группа в той же степени, что и его. И мы по-прежнему веселились. Мы снова начали получать удовольствие, когда появился Джо и стал пятым участником группы, выполняя свою работу. Так что это был свет в конце туннеля.



Все знают, что если попытаться повторить те дни начала 70-х, этого никогда не произойдёт. Мир стал другим местом, музыка стала другой, и мы стали другими людьми. Но главное — получать от этого удовольствие. И если ты заставляешь других людей получать удовольствие вместе с тобой, это нормально — это хороший конечный продукт».







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