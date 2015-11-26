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Deep Purple

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8 ноя 2021 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE: «Когда RITCHIE BLACKMORE решил уйти, это травмировало нас»

5 ноя 2021 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

19 окт 2021 : 		 YOYOKA с группой исполняет DEEP PURPLE

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7 окт 2021 : 		 Кавер-версия LOVE от DEEP PURPLE

26 сен 2021 : 		 Новый релиз DEEP PURPLE выйдет осенью

16 сен 2021 : 		 Вокалист DEEP PURPLE — о воссоединении с RITCHIE BLACKMORE'ом: «Это было бы цирком»

25 май 2021 : 		 Новый концертный релиз DEEP PURPLE выйдет летом

17 май 2021 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE — о сотрудничестве с DMX

9 апр 2021 : 		 IAN PAICE и STEVE HOWE в новом треке DMX

3 фев 2021 : 		 GLENN HUGHES: «В тур с DEEP PURPLE? Да ну...»

26 янв 2021 : 		 YOYOKA исполняет DEEP PURPLE

19 дек 2020 : 		 GLENN HUGHES — о Зале славы с DEEP PURPLE в 2016: «Ну такое себе»

7 дек 2020 : 		 DEEP PURPLE могут выпустить ещё один альбом

6 ноя 2020 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE оценивает кавер-версию DEEP PURPLE

27 окт 2020 : 		 Гитарист DEEP PURPLE: «Я не планирую свои соло»

15 окт 2020 : 		 Вокалист DEEP PURPLE — об иске Ritchie: «Те ещё два е...»

5 окт 2020 : 		 Гитарист DEEP PURPLE: «На первом концерте я соединил технику Ritchie и Joe»

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22 сен 2020 : 		 JOEL HOEKSTRA, DINO JELUSICK, VIRGIL DONATI и TONY FRANKLIN исполняют DEEP PURPLE

14 сен 2020 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE 1984 года

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4 сен 2020 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

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Барабанщик DEEP PURPLE: «Когда RITCHIE BLACKMORE решил уйти, это травмировало нас»



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В новом интервью Даррену Палтровицу, ведущему "Paltrocast With Darren Paltrowitz", барабанщик DEEP PURPLE Ian Paice ответил на вопрос о том, был ли когда-нибудь период, когда он и его коллеги по группе беспокоились о том, что у них не будет ещё одной «хитовой» песни:

«Вряд ли мы беспокоились о том, что у нас не будет хитов. Это было время, когда поп-группы выпускали синглы, а рок-группы — альбомы. Пока мы продолжали выпускать альбомы, которые нравились людям, мы не беспокоились о хитах Top 40; если они появлялись, это было как бонус. Единственный раз, когда мы забеспокоились, это было к концу пребывания Ritchie [Blackmore'a, гитара] в группе, когда он потерял интерес, а выступления группы были не очень хорошими, потому что необходимо, чтобы все помогали друг другу; вы не можете быть пассажиром. И мы видели, что аудитория становится всё менее впечатлённой, и это вызывало беспокойство. И когда Ричи решил уйти, это нас травмировало, потому что мы не знали, что делать. И если бы мы не заключили контракт на поездку в Японию, всё могло бы пойти прахом. Но нам пришлось поехать в Японию с замечательным Joe Satriani [в качестве замены Blackmore'a], и это доказало, что жизнь есть даже после такого великого человека, как Ritchie. Он не захотел быть с нами, но это была наша группа в той же степени, что и его. И мы по-прежнему веселились. Мы снова начали получать удовольствие, когда появился Джо и стал пятым участником группы, выполняя свою работу. Так что это был свет в конце туннеля.

Все знают, что если попытаться повторить те дни начала 70-х, этого никогда не произойдёт. Мир стал другим местом, музыка стала другой, и мы стали другими людьми. Но главное — получать от этого удовольствие. И если ты заставляешь других людей получать удовольствие вместе с тобой, это нормально — это хороший конечный продукт».

DEEP PURPLE





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КомментарииСкрыть/показать 9 )

Nord61


8 ноя 2021, 17:17		Травмировало не всех, полагаю. Гиллан явно на седьмом небе был.

olly71


8 ноя 2021, 17:44		Nord61 Ты не поверишь но Гилан с Блэкмором в музыке враги а в жизни друзья . Блэкмор очень долго уговаривал Гилана в 1980 году присоеденится к Рэнбоу. и Гилан один из немногих музыкантов в мире кто был приглашён Блэкмором на свой день рождения. И это было уже после угода Блэкмора и Дип Пёрпл.

Nord61


8 ноя 2021, 20:12		olly71, цитирую:

« Вокалистом RAINBOW Ритчи хотел видеть Иена Гиллана. Несмотря на то, что в последние годы деятельности пэпловского Mark II отношения между двумя музыкантами были далеки от идеальных, Ритчи изменил свое мнение о Гиллане. Он говорил, что в свое время недооценивал его роль в DEEP PURPLE, а услышав как-то по радио композиции IAN GILLAN BAND, хвалил их.

На Рождество Ритчи прилетел в Англию, и, взяв спиртное, пришел к Гиллану в гости. «Мы начали пить водку, но прежде чем опустошили половину бутылки, я подумал, что не совсем уверен, хорошая ли это идея, — вспоминает Блэкмор. — А Иен воскликнул:

— Рич, я так рад! Я просто счастлив, что ты пришел!

И тут я задумался: черт подери, что я делаю? До меня вдруг дошло — не стоило предлагать ему место вокалиста. А он сказал:

— Я не могу этого сделать, Рич, вряд ли у меня получится присоединиться к RAINBOW.

К тому времени мы уже осушили всю бутылку. «Он не может! Ура!» — подумал я.

— Ну что ж, Иен, рад буду видеть тебя опять…

Фу-у-у, нужно быстрее уносить отсюда ноги…»


Они уважали друг друга именно как музыканты, а в личностном плане терпеть не могли. И Гиллан, много лет обливавший отборным дерьмом Блэкмора именно, как личность, только подтвердил это.

kircore


8 ноя 2021, 20:14		"И если ты заставляешь других людей получать удовольствие вместе с тобой, это нормально — это хороший конечный продукт".

Теперь я понял, почему записывается такая срань.

Orthodox


8 ноя 2021, 20:42		olly71, так это 1980-й, а после они совсем расплевались. До сих пор во всех интервью Гилан верещит про то, что Блэкмор это "ужосужос, не упоминайте при мне это имя"

Svarg_1349


8 ноя 2021, 21:17		"Гиллан явно на седьмом небе был"

Тогда в группе за вокал отвечали Ковердейл и Хьюз. Кстати, альбомы с ними самые лучшие.

Nord61


8 ноя 2021, 21:21		Svarg_1349, бро, речь идёт об уходе Блэкмора из реформированного MKII в 1993-м, после тура The Battle Rages On.

kircore


8 ноя 2021, 22:02		Не после, а во время.

Nord61


8 ноя 2021, 22:16		kircore, ошибся, я имел ввиду после альбома The Battle Rages On. В любом случае, Ковердейл с Хьюзом тут явно ни при чём.


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