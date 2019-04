сегодня



David Coverdale: «У меня нет времени для моих бывших коллег из DEEP PURPLE . И меня полностью устраивает то, что они остаются бывшими коллегами»



David Coverdale считает, что текущий состав Deep Purple «не дал возможности» Ritchie Blackmore'у воссоединиться с бывшими товарищами по группе во время церемонии включения команды в Зал славы рок-н-ролла в 2016 году.



Blackmore — сооснователь Deep Purple и автор их самых запоминающихся риффов, включающих в себя, к примеру, "Smoke On The Water", но при этом он ни разу не выступал с группой с момента своего ухода в 1993 году.



Steve Morse удачно занял место Blackmore'а в 1994 году и с тех пор пребывает в группе дольше, чем сам Ritchie.



На вопрос Тигмана с нью-йоркской радиостанции Z93 о том, что лично он думает об опыте включения в Зал славы, Coverdale ответил следующее:



«Это действительно была большая честь. Но меня волновал лишь Glenn Huges [бывший басист/вокалист Deep Purple]; что до остальных — на них у меня не было времени. Они не дали Ritchie Blackmore'у возможности получить признание звезды Зала славы рок-н-ролла.



Я позвонил Ritchie и сказал: "Поехали со мной, никто ничего не сделает". Первое, что я сказал [во время своей приветственной речи], было: "Мне очень жаль, что здесь нет Ritchie Blackmore'а, без которого никто из нас не стоял бы на этой сцене". И это абсолютная правда. Поэтому Glenn и я держались вместе и тусовались с Chicago, Cheap Trick и Steve'ом Miller'ом — они все были просто великолепны.



Что до бывших коллег, то меня вполне устраивает то, что они остаются бывшими коллегами [смеётся]. Они просто не фигурируют в моей жизни в каком бы то ни было виде и никоим образом. [У них] совершенно другая философия, идеология, называйте как хотите — мы совершенно разные».



Coverdale куда более лестно отозвался о Hughes'е, которого он назвал «прекрасным» человеком:



«Мы называем себя "Righteous Brothers" ["Праведными Братьями" в честь дуэта Билла Медли и Бобби Хэтфилда]. Мы помогали и систематически поддерживали друг друга на протяжении сорока лет... Ну сорока пяти... Уже почти пятидесяти. Господи Иисусе! Glenn Hughes и я... Мы — братья. Мы получили работу в Deep Purple. Он пришёл туда раньше и пригласил меня... Потому что Glenn был лид-вокалистом; вообще он лид-вокалист — и он невероятен. И он пришёл в Deep Purple из группы Trapeze, где он отвечал за основной вокал. Это было настолько щедро с его стороны — предоставить шанс мне, новичку, который никогда не выступал перед публикой больше, чем сто человек в каком-нибудь клубе... Это было невероятное время. Ritchie Blackmore и Джон Лорд были настоящими джентльменами, и лично для меня Deep Purple стал чем-то вроде университета, а Ritchie и Джон — лучшими в мире профессорами. А с Glenn'ом мы просто-напросто стали друзьями. У нас с ним похожие музыкальные вкусы».



Ранее Blackmore предположил, что менеджер Deep Purple не допустил его участия в церемонии включения в Зал славы, и своё отсутствие на церемонии гитарист объяснил именно этим обстоятельством.



Несмотря на то, что Blackmore так и не появился в Зале славы, он получил несколько возгласов одобрения во время произнесения присутствовавшими участниками Deep Purple приветственных речей. Помимо этого барабанщик Metallica Lars Ulrich, вводивший Deep Purple в Зал славы, воздал почести «охренительному Ritchie Blackmore'у» за один из самых запоминающихся риффов на все времена в "Smoke On The Water".



Первые три состава Deep Purple были введены в Зал славы, включая Blackmore'а, барабанщика Ian'а Paice'а, покойного клавишника Джона Лорда и ряда вокалистов и басистов — Rod'а Evans'а, Ian'а Gillan'а, Roger'а Glover'а, а также Coverdale'а и Hughes'а.



В 2017 году вокалист Deep Purple Ian Gillan полностью отмёл возможность воссоединения с Blackmore'ом, сказав: «Дождь прошёл, и вышло солнце, когда этот гитарист покинул Deep Purple».



Он также подверг критике недавние выступления Ritchie с Rainbow, заявив, что Blackmore «уже не играет тот рок-н-ролл, который играл раньше».















