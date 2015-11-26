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Кавер-версия LOVE от DEEP PURPLE



"7 And 7 Is", кавер-версия композиции LOVE от DEEP PURPLE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового кавер-альбома "Turning To Crime", релиз которого намечен на 26 ноября на earMUSIC:



01. 7 And 7 Is (LOVE)



02. Rockin' Pneumonia And The Boogie Woogie Flu (Huey "Piano" Smith)



03. Oh Well (FLEETWOOD MAC)



04. Jenny Take A Ride! (MITCH RYDER & THE DETROIT WHEELS)



05. Watching The River Flow (Bob Dylan)



06. Let The Good Times Roll (Ray Charles & Quincy Jones)



07. Dixie Chicken (LITTLE FEAT)



08. Shapes Of Things (THE YARDBIRDS)



09. The Battle Of New Orleans (Lonnie Donegan/Johnny Horton)



10. Lucifer (BOB SEGER SYSTEM)



11. White Room (CREAM)



12. Caught In The Act [Medley: Going Down / Green Onions / Hot 'Lanta / Dazed And Confused / Gimme Some Lovin']





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