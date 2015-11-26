сегодня



Фотография россиянки оказалась на обложке нового альбома DEEP PURPLE



При разработке оформления нового альбома DEEP PURPLE "Whoosh!", который вышел 7 августа, была использована фотография дизайнера из Москвы Елены Сахаровой. Фото было сделано в Дубае, а затем Елена выложила его на бесплатный ресурс Unsplash, с которого любой желающий может скачать изображения и использовать их как для некоммерческих, так и коммерческих целей.







+1 -0



просмотров: 294

