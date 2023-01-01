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ROGER GLOVER о долголетии DEEP PURPLE: «Всё дело в музыке»



В новом интервью Outlook India басист DEEP PURPLE Roger Glover рассказал о причинах долголетия группы:



«Мы придерживались своего первоначального намерения сосредоточиться на музыке. Всё дело в музыке. Цифровой мир вторгся в нашу жизнь, но мы по-прежнему записываемся в той же манере, и мы по-прежнему сочиняем по тем же принципам. Так что мы такие, какие есть. Можете принимать это или нет».



Glover также сказал, что музыкальный акцент DEEP PURPLE всегда был направлен на создание чего-то свежего, а не на попытку повторить классические работы группы:



«Одно из правил жизни — вернуться назад невозможно. Всему своё время. И музыка, которая была создана в 1950-е годы, актуальна для своего времени, её невозможно воссоздать. Можно делать пародии на неё. Но всё должно двигаться вперед, всё должно меняться. Даже если ты делаешь что-то с оглядкой на прошлое, потому что влияние всегда присутствует, это всегда будет что-то новое. Невозможно воссоздать то, что уже было».



Glover рассказал о том, что ему нравится ездить по миру:



«Настоящее удовольствие — ездить по миру, сравнивать себя с другими людьми и знакомиться с другими культурами. Это великолепно. Я бы ни на что это не променял».



Roger поведал, как относится к индийской музыке:



«Она великолепна. Я никогда не думал об этом как о чём-то особенном, кроме как об отличном развлечении. Но с возрастом, конечно, погружаешься в мировую музыку, и индийская музыка играет в ней большую роль.



Помню, я купил ситар и таблу, прежде чем понял, как сложно на них играть. Так что они стали украшением. Но да, я люблю индийскую музыку, она великолепна».







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