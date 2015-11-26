Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Анти-Трамповая песня от ALEX SKOLNICK 235
*Новое видео ACCEPT 128
*HALFORD: «Для любого гея это место было как пещера Алладина» 45
*Вокалистка HALESTORM: «Эти выборы между добром и злом» 39
*ROB HALFORD вспоминает свои сексуальные похождения 39
[= ||| все новости группы



*

Deep Purple

*



5 окт 2020 : 		 Гитарист DEEP PURPLE: «На первом концерте я соединил технику Ritchie и Joe»

5 окт 2020 : 		 Участники MEGADETH, ANTHRAX и других групп в новой версии хита DEEP PURPLE

23 сен 2020 : 		 Басист DEEP PURPLE назвал Гэри Мура «богом рока»: «Он был природной стихией»

22 сен 2020 : 		 JOEL HOEKSTRA, DINO JELUSICK, VIRGIL DONATI и TONY FRANKLIN исполняют DEEP PURPLE

14 сен 2020 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE 1984 года

13 сен 2020 : 		 Басист DEEP PURPLE думал, что RITCHIE BLACKMORE незаменим

4 сен 2020 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

29 авг 2020 : 		 Почему IAN GILLAN не поёт "Child In Time"?

27 авг 2020 : 		 IAN PAICE: «DEEP PURPLE могут ещё»

20 авг 2020 : 		 Позиции в чартах DEEP PURPLE

20 авг 2020 : 		 DEEP PURPLE в чартах

18 авг 2020 : 		 Фотография россиянки оказалась на обложке нового альбома DEEP PURPLE

17 авг 2020 : 		 Басист DEEP PURPLE сказал, что музыка стала менее значимой

12 авг 2020 : 		 IAN PAICE заявил, что взаимное уважение — это ключ к долголетию DEEP PURPLE

6 авг 2020 : 		 DEEP PURPLE не собираются на пенсию

5 авг 2020 : 		 Семплы новых песен DEEP PURPLE

4 авг 2020 : 		 Вокалист DEEP PURPLE об исполнении "Smoke On The Water": «Это словно конгрегационная эйфория»

3 авг 2020 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «У нас было больше денег, чем мы могли себе представить»

2 авг 2020 : 		 Вокалист DEEP PURPLE — о съёмке концертов на телефон

30 июл 2020 : 		 IAN PAICE рассказывает об издании нового альбома DEEP PURPLE

30 июл 2020 : 		 Басист DEEP PURPLE: «Для нас каждый альбом может стать последним»

10 июл 2020 : 		 Новая песня DEEP PURPLE

5 июл 2020 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE репетирует с BUDDY RICH ORCHESTRA

2 июл 2020 : 		 Мастер-трек от барабанщика DEEP PURPLE

22 июн 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста DEEP PURPLE

15 июн 2020 : 		 IAN GILLAN о песне DEEP PURPLE "Smoke On The Water": «Она могла и не войти в альбом»
Показать далее
| - |

|||| 5 окт 2020

Гитарист DEEP PURPLE: «На первом концерте я соединил технику Ritchie и Joe»



*
zoom
*
* *
В новом интервью для FOX17 Rock & Review у Steve'a Morse'a спросили, не была ли для него перспектива заменить Blackmore'a собой в DEEP PURPLE «пугающей», на что он ответил:

«На самом деле чисто технически я заменил Joe Satriani, потому что он закончил тур, — у них были какие-то японские даты или что-то вроде того, и он закончил тур с ними. А потом они дали мне кассеты с Joe, играющим на сцене, и Blackmore'a , играющим на сцене, так что я, можно сказать, создал этот образ к первому концерту, объединив их манеру игры и их подход. Я это привнёс, чтобы другие ребята чувствовали себя комфортно. Я встретил их за 24 часа до первого выступления. И моя работа заключалась в том, чтобы быть готовым подняться на сцену и сыграть.

Первое, что мы сделали, — слава Богу — это просто... Мы были в Колизее, и у нас в гримерной были дорожные наборы — маленькие усилители, барабаны и всё остальное. Gillan играл на барабанах конга, и мы просто джемовали. Я что-то наигрывал, а Джон Лорд подхватывал. Я подумал: "Вау! Он слышит это как джазовый клавишник". И я начал играть что-то другое, а он подыгрывал в своей манере, а потом добавлял что-то ещё. И я подумал: "Вау! Это круто. Мы действительно джемуем". Так что я был удивлён, насколько хороша группа, и они не любят, когда я это говорю. Но на самом деле я был удивлён. Потому что многие люди могут жить за счёт своего имени и расслабляются, но они воспользовались моментом, и это было так удобно.

Так или иначе я, можно сказать, объединил подход этих двух парней к некоторым классическим вещам. И, конечно, мы также играли и оригиналы».

STEVE MORSE





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 180

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом