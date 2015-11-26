5 окт 2020



Гитарист DEEP PURPLE : «На первом концерте я соединил технику Ritchie и Joe»



В новом интервью для FOX17 Rock & Review у Steve'a Morse'a спросили, не была ли для него перспектива заменить Blackmore'a собой в DEEP PURPLE «пугающей», на что он ответил:



«На самом деле чисто технически я заменил Joe Satriani, потому что он закончил тур, — у них были какие-то японские даты или что-то вроде того, и он закончил тур с ними. А потом они дали мне кассеты с Joe, играющим на сцене, и Blackmore'a , играющим на сцене, так что я, можно сказать, создал этот образ к первому концерту, объединив их манеру игры и их подход. Я это привнёс, чтобы другие ребята чувствовали себя комфортно. Я встретил их за 24 часа до первого выступления. И моя работа заключалась в том, чтобы быть готовым подняться на сцену и сыграть.



Первое, что мы сделали, — слава Богу — это просто... Мы были в Колизее, и у нас в гримерной были дорожные наборы — маленькие усилители, барабаны и всё остальное. Gillan играл на барабанах конга, и мы просто джемовали. Я что-то наигрывал, а Джон Лорд подхватывал. Я подумал: "Вау! Он слышит это как джазовый клавишник". И я начал играть что-то другое, а он подыгрывал в своей манере, а потом добавлял что-то ещё. И я подумал: "Вау! Это круто. Мы действительно джемуем". Так что я был удивлён, насколько хороша группа, и они не любят, когда я это говорю. Но на самом деле я был удивлён. Потому что многие люди могут жить за счёт своего имени и расслабляются, но они воспользовались моментом, и это было так удобно.



Так или иначе я, можно сказать, объединил подход этих двух парней к некоторым классическим вещам. И, конечно, мы также играли и оригиналы».













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