9 апр 2021



IAN PAICE и STEVE HOWE в новом треке DMX



"X Moves", новая композиция DMX, в записи которого принимали участие барабанщик DEEP PURPLE Ian Paice, гитарист YES и ASIA Steve Howe, и маэстро PARLIAMENT-FUNKADELIC Bootsy Collins, доступен для прослушивания ниже.







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