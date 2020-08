сегодня



Почему IAN GILLAN не поёт "Child In Time"?



В недавнем интервью басист DEEP PURPLE Roger Glover пролил свет на то, почему Ian Gillan не хочет исполнять классическую песню группы "Child In Time" вживую:



«Это произошло несколько лет назад. Он поставил вопрос ребром и сказал, что больше не будет петь эту песню. И это было его личное решение, и мы должны признать его, потому что Gillan — наш певец, а мы уважаем это.



Мы написали эту песню, когда нам было по 24 года, а когда вам 24, у вас другие возможности, чем когда вам 74. Я думаю, что пагубное влияние также оказала политика, которой придерживалась группа в прежние времена. На одном из выступлений Gillan сказал, что не может продолжать, что он простудился и не сможет в этот раз спеть "Child In Time". И [тогда ещё гитарист DEEP PURPLE] Ritchie [Blackmore] продолжил и начал играть первые аккорды. Конечно, публика обрадовалась и начала бесноваться, и Ian был вынужден это спеть. В итоге приключился небольшой скандал. И когда Ian стал старше, он снова попытался это сделать, но мы не хотели жульничать и использовать какие-то специальные эффекты. И он сказал: "Вот и всё. Я больше никогда не спою эту песню". И дело не в том, что он этим не гордится; просто он не хочет её петь. И это было... Я не знаю, как давно это было... Десять-пятнадцать лет назад».













