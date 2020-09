сегодня



Басист DEEP PURPLE назвал Гэри Мура «богом рока»: «Он был природной стихией»



Басист DEEP PURPLE Roger Glover стал гостем передачи BBC "The Rock Show With Johnnie Walker" в рубрике "Rock God". Glover выбрал Гэри Мура на роль «бога рока» и объяснил свой выбор следующим образом:



«Когда у DEEP PURPLE было воссоединение в 1984 году, пришёл Пейси [барабанщик PURPLE Ian Paice] — он играл с группой Гэри Мура пару лет или чуть больше, и он сказал: "Гэри Мур когда-нибудь станет очень известным. Он великолепен". А я никогда не думал об этом. Я знал о нём, конечно, в THIN LIZZY и т. п., но я никогда не задумывался об этом, пока он не переехал в Америку, где я жил в то время. Он не просто переехал в Америку, он переехал именно туда, где жил я сам. У меня в доме была небольшая студия, и я помог ему сделать демо "Cold Day In Hell". Примерно через год он решил вернуться в Англию, но ему негде было остановиться на последнюю ночь, так что он и его семья остались в моём доме. Он спустился в студию и сказал: "Что ты придумал?" Я сыграл ему песню — очень простую аккордную последовательность, с одними барабанами и басом, а он сказал: "О, а не хочешь добавить гитару?" Я сказал: "Да, хочу". А на следующий день, примерно за час до того, как за ним приехал лимузин, чтобы отвезти его в аэропорт, он напомнил мне об этом и сказал: "Ты хотел гитару на этой песне?" Я ответил: "О да. Давай". Он сыграл три версии — три дубля, я бы сказал — песни, которые я не слышал ранее, а для него это была всего лишь последовательность аккордов, и каким-то образом он извлёк красивую мелодию. Я сидел и слушал то, что он сделал, и мне просто снесло крышу от этой энергии, исходящей из-под его пальцев. Я взял в руки гитару и попытался сыграть те же ноты, как у него, и я никак не мог этого сделать. А он делал это с таким потрясающим звучанием и чувством. Я имею в виду, что я с новой силой зауважал Гэри.



С того самого далёкого дня всё это покоится на моём компьютере, и однажды я это выпущу. Однажды я выпущу альбом студийных фрагментов и демо, которые я сделал, и этот фрагмент будет включён в него. С тех пор мы работали вместе несколько раз, и он был просто природной стихией, когда дело доходило до игры на гитаре. Его очень недооценивали. И я бы хотел больше работать с ним».







