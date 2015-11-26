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Deep Purple

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5 авг 2020 : 		 Семплы новых песен DEEP PURPLE

4 авг 2020 : 		 Вокалист DEEP PURPLE об исполнении "Smoke On The Water": «Это словно конгрегационная эйфория»

3 авг 2020 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «У нас было больше денег, чем мы могли себе представить»

2 авг 2020 : 		 Вокалист DEEP PURPLE — о съёмке концертов на телефон

30 июл 2020 : 		 IAN PAICE рассказывает об издании нового альбома DEEP PURPLE

30 июл 2020 : 		 Басист DEEP PURPLE: «Для нас каждый альбом может стать последним»

10 июл 2020 : 		 Новая песня DEEP PURPLE

5 июл 2020 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE репетирует с BUDDY RICH ORCHESTRA

2 июл 2020 : 		 Мастер-трек от барабанщика DEEP PURPLE

22 июн 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста DEEP PURPLE

15 июн 2020 : 		 IAN GILLAN о песне DEEP PURPLE "Smoke On The Water": «Она могла и не войти в альбом»

3 июн 2020 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE даёт совет музыкантам

23 май 2020 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE: «Почему я не играю на двойной бочке»

19 май 2020 : 		 Видео с репетиции DEEP PURPLE

16 май 2020 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE о том, почему группа не исполняет песни времён COVERDALE'a

14 май 2020 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE о Литтл Ричарде

13 май 2020 : 		 Редкое видео с выступления DEEP PURPLE

5 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления DEEP PURPLE

4 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления DEEP PURPLE

1 май 2020 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

24 апр 2020 : 		 Как DEEP PURPLE собрались вместе в 1984 году

12 апр 2020 : 		 Рассказ о создании DEEP PURPLE “Love Conquers All”

3 апр 2020 : 		 Выход нового альбома DEEP PURPLE отложен

30 мар 2020 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE 1984 года

20 мар 2020 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

16 мар 2020 : 		 JORDAN RUDESS выступил с DEEP PURPLE
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Семплы новых песен DEEP PURPLE



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Аудиосмеплы всех новых песен DEEP PURPLE, которые вошли в альбом "Whoosh!", релиз которого намечен на earMUSIC на седьмое августа, доступны ниже. Он будет доступен в виде медиакниги CD+DVD, двойного винила с DVD, бокс-сета и цифрового варианта.

Трек-лист:

01. Throw My Bones

02. Drop The Weapon

03. We're All The Same In The Dark

04. Nothing At All

05. No Need To Shout

06. Step By Step

07. What The What

08. The Long Way Round

09. The Power Of The Moon

10. Remission Possible

11. Man Alive

12. And The Address

13. Dancing In My Sleep

DEEP PURPLE: Audio Samples Of Entire 'Whoosh!' Album








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