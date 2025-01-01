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ROB HALFORD: «Депрессия у меня была дай божЕ!»



ROB HALFORD в недавнем интервью ответил на вопрос о том, откуда он черпает позитив:



«Всё благодаря трезвости. Я отпраздновал 39 лет трезвости 6 января этого года. Я проживаю по одному дню за раз. Это отличный подход, потому что я живу моментом. Бессмысленно беспокоиться о завтрашнем дне, потому что ты не знаешь, что случится завтра. Планы, идеи и мечты жизненно важны, но завтра ещё не наступило. Вчерашний день ушёл. Он в прошлом. Невозможно ничего изменить. Надо задуматься о тех возможностях, которые можно использовать, чтобы исправить ситуацию в следующий раз. Так что жить моментом — это очень важно. И не не на что жаловаться в жизни, абсолютно не на что. Но во многом это связано с психическим здоровьем. Независимо от того, кто вы и чем занимаетесь в жизни, пытаться найти баланс и гармонию психического здоровья очень важно.



Раньше у меня была очень сильная депрессия, не только когда я пил, но и когда выходил из запоя. И я думаю, что это отчасти передалось от моей мамы, от её ДНК. Каким-то образом я справился с этим. Я не ходил к психотерапевту. Нет, я провёл исследование. Да, многое из этого — попытка понять... Иногда причина в химическом дисбалансе, который нужно и можно успешно лечить с помощью правильных лекарств, но иногда вы сами провоцируете его, и это стресс, это просто чрезмерные переживания о том, что на самом деле не произошло или в вашем воображении может произойти, и всё это влияет на ваше психическое здоровье. Так что помимо всего остального я ценю трезвость и пребывание в позитивном ментальном настрое. Потому что негатив разрушает. Негативное мышление, негативные вещи, которые можно увидеть или услышать в Интернете или в новостях, я стараюсь просто отбросить, потому что это не имеет ценности, не имеет цели. Всё это не созидает, а разрушает. Так что это лишь одна из попыток найти радость в том, чтобы проснуться, поблагодарить Бога за день и просто прожить его — и попытаться выплеснуть как можно больше добра, на которое вы способны. Это нелегко сделать, и обстоятельства, связанные с достижением всего этого, могут быть сложными, но у всех нас доброе сердце. И всё это для того, чтобы с вами был Свет. Да пребудет с вами Свет. Да пребудет с вами Любовь».







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