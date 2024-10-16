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ROB HALFORD: «Сейчас в Америке пропаганда как никогда сильна»



ROB HALFORD в недавнем интервью рассказал о том, что многие поклонники группы придерживаются разных точек зрения по разным вопросам, включая права ЛГБТК:



«Совершенно верно, что в мире металла много консервативных фанатов. Они такие, какие есть. Я думаю, что это странно, но я принимаю это. Я не совсем это понимаю, но в этом и заключается радость жизни — свобода воли и выбора своей музыки. Но тот факт, что я играю в группе, которая иногда делает провокационные заявления, плюс я гей во всемирно известной хэви-металлической группе, возможно, самый известный человек из мира тяжёлого металла, который когда-либо жил на свете, но если всё это примерить к сегодняшнему миру, с шумом и стуком по клавиатуре, то я, как проживший долгую жизнь, понимаю, что сейчас начинаются проблемы, если ты с чем-то не согласен. Сейчас много ненависти и насилия из-за разных идей. Два человека в одной комнате, которые никогда не встречались друг с другом, имеют разные представления о предмете разговора, но они оба хотят убить друг друга, потому что не согласны. Это безумие.



Я не политик. Мне нравятся отличные политические дебаты, которых я не видел и не слышал уже очень давно. Но если говорить об обсуждении идей, философских, социально-политических, антропологических, каких угодно, то мне нравится, когда здравомыслящие, умные люди ведут беседу об идее или предмете, и они могут спорить друг с другом, но ведут себя вежливо. Они могут не соглашаться, но не достают пистолет и не начинают бить друг друга по лицу. К сожалению, именно в таком мире мы, похоже, в значительной степени и живём. Сейчас в Америке пропаганда как никогда сильна — она не такая, как в 1950-е и 1960-е годы, когда я был ребёнком. Правда искажается: идея, что если долго говорить ложь, люди поверят, что это правда, — просто безумна.



Я знаю, что мы отклоняемся от темы, но есть поклонники металла, консервативные поклонники металла, которым присущи некоторые из этих качеств. На днях я видел ролик, в котором я сказал в Зале славы рок-н-ролла: "Привет всем, я гей в группе", и началось... И тогда я сказал об инклюзивности.



Когда я выходил на сцену вчера вечером в Миссури, я смотрел на всех этих людей и точно знал, что в зале полный спектр людей из всех слоев общества, из всех экономических слоёв. Кто-то приехал сюда на старом побитом пикапе, кто-то на своём Ferrari, но мы все вместе в этом зале, мы все вместе машем головой и мы все вместе отлично проводим время. И это не перестает меня удивлять, когда я наблюдаю за реакцией людей. Я считаю, что это самое прекрасное выражение чувств, в которое может погрузиться любой артист, — видеть, как люди в этот вечер объединяются в едином порыве принятия и чествования музыки, которую мы все любим. Так что я никогда не теряю надежды. Я никогда не упущу из виду силу, которой обладает музыка, будь то возможность подарить людям величайший вечер в их жизни или начать революцию, когда вы просыпаетесь утром. Вы видите своего любимого артиста, и на следующий день вы можете совершить какую-нибудь революцию, будь то изменение чего-то в вашей жизни, смена работы, что угодно — можно встать на углу улицы и начать кричать об Израиле и Газе — что бы это ни было, это сила музыки. Я люблю все эти концептуальные возможности, которые может дать вам шоу.



Именно это я и люблю в хэви-металлическом сообществе. Есть различия на всех уровнях, но для этого конкретного шоу мы объединились как один народ из-за любви, которую мы испытываем к такой музыке».







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