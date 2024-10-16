Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео DREAM THEATER 25
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
*Новое видео EDGE OF SANITY 19
*Басист JUDAS PRIEST об альбоме "Nostradamus" 13
*ALICE COOPER: «Хард-рок вечен!» 12
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 12
*Вокалист LIMP BIZKIT хочет 200 миллионов с UNIVERSAL 11
*JON BON JOVI за Камалу Харрис 7
*Нереализованный трек RATT 7
*Концертное видео HELLOWEEN 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео DREAM THEATER 25
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
*Новое видео EDGE OF SANITY 19
*Басист JUDAS PRIEST об альбоме "Nostradamus" 13
*ALICE COOPER: «Хард-рок вечен!» 12
[= ||| все новости группы



*

Halford

*



16 окт 2024 : 		 ROB HALFORD: «Сейчас в Америке пропаганда как никогда сильна»

7 сен 2024 : 		 ROB HALFORD, SLASH и другие помогут котикам

28 авг 2024 : 		 ROB HALFORD: «Мое г....о трепещет от людей в форме»

18 июл 2024 : 		 ROB HALFORD о простате

15 май 2024 : 		 ROB HALFORD и BRUCE DICKINSON не разговаривали уже «целую вечность»

29 апр 2024 : 		 ROB HALFORD: «Правда или ложь?»

23 апр 2024 : 		 ROB HALFORD: «Раньше я был ужасно одинок из-за того, что мне приходилось вести двойную жизнь»

26 мар 2024 : 		 ROB HALFORD о блюзовом альбоме: «Когда у меня появится время, я это сделаю»

19 фев 2024 : 		 ROB HALFORD: «Котики рулят»

8 фев 2024 : 		 ROB HALFORD о металл-сообществе: «Мы семья»

28 янв 2024 : 		 ROB HALFORD о METALLICA: «Они самые потрясающие люди в этом бизнесе»

8 янв 2024 : 		 ROB HALFORD 38 лет не брал в рот крепкого

22 ноя 2023 : 		 DOLLY PARTON о ROB HALFORD

22 ноя 2023 : 		 ROB HALFORD о DOLLY PARTON

15 ноя 2023 : 		 ROB HALFORD о концерте с BLACK SABBATH: «Я чуть не обделался»

18 окт 2023 : 		 ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?»

28 сен 2023 : 		 ROB HALFORD, SLASH, TOMMY LEE вновь спасают котиков!

19 сен 2023 : 		 Альбомы HALFORD выйдут на виниле

23 авг 2023 : 		 ROB HALFORD назвал пять альбомов, которые он готов слушать бесконечно

10 июл 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о лучшем совете, который ему дал ROB HALFORD

25 июн 2023 : 		 ROB HALFORD и DOLLY PARTON: Первые!

19 июн 2023 : 		 ROB HALFORD и DOLLY PARTON: Аудио

8 мар 2023 : 		 ROB HALFORD — о совместной работе с Долли Партон: «Я был на седьмом небе от счастья»

3 мар 2023 : 		 ROB HALFORD — о выступлениях с BLACK SABBATH: «Это было потрясающе»

27 фев 2023 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о выступлении с DOLLY PARTON в ЗСРНР: «Я был в восторге»

17 фев 2023 : 		 ROB HALFORD: «Каждый день голо-сую за IRON MAIDEN!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ROB HALFORD: «Сейчас в Америке пропаганда как никогда сильна»



zoom
ROB HALFORD в недавнем интервью рассказал о том, что многие поклонники группы придерживаются разных точек зрения по разным вопросам, включая права ЛГБТК:

«Совершенно верно, что в мире металла много консервативных фанатов. Они такие, какие есть. Я думаю, что это странно, но я принимаю это. Я не совсем это понимаю, но в этом и заключается радость жизни — свобода воли и выбора своей музыки. Но тот факт, что я играю в группе, которая иногда делает провокационные заявления, плюс я гей во всемирно известной хэви-металлической группе, возможно, самый известный человек из мира тяжёлого металла, который когда-либо жил на свете, но если всё это примерить к сегодняшнему миру, с шумом и стуком по клавиатуре, то я, как проживший долгую жизнь, понимаю, что сейчас начинаются проблемы, если ты с чем-то не согласен. Сейчас много ненависти и насилия из-за разных идей. Два человека в одной комнате, которые никогда не встречались друг с другом, имеют разные представления о предмете разговора, но они оба хотят убить друг друга, потому что не согласны. Это безумие.

Я не политик. Мне нравятся отличные политические дебаты, которых я не видел и не слышал уже очень давно. Но если говорить об обсуждении идей, философских, социально-политических, антропологических, каких угодно, то мне нравится, когда здравомыслящие, умные люди ведут беседу об идее или предмете, и они могут спорить друг с другом, но ведут себя вежливо. Они могут не соглашаться, но не достают пистолет и не начинают бить друг друга по лицу. К сожалению, именно в таком мире мы, похоже, в значительной степени и живём. Сейчас в Америке пропаганда как никогда сильна — она не такая, как в 1950-е и 1960-е годы, когда я был ребёнком. Правда искажается: идея, что если долго говорить ложь, люди поверят, что это правда, — просто безумна.

Я знаю, что мы отклоняемся от темы, но есть поклонники металла, консервативные поклонники металла, которым присущи некоторые из этих качеств. На днях я видел ролик, в котором я сказал в Зале славы рок-н-ролла: "Привет всем, я гей в группе", и началось... И тогда я сказал об инклюзивности.

Когда я выходил на сцену вчера вечером в Миссури, я смотрел на всех этих людей и точно знал, что в зале полный спектр людей из всех слоев общества, из всех экономических слоёв. Кто-то приехал сюда на старом побитом пикапе, кто-то на своём Ferrari, но мы все вместе в этом зале, мы все вместе машем головой и мы все вместе отлично проводим время. И это не перестает меня удивлять, когда я наблюдаю за реакцией людей. Я считаю, что это самое прекрасное выражение чувств, в которое может погрузиться любой артист, — видеть, как люди в этот вечер объединяются в едином порыве принятия и чествования музыки, которую мы все любим. Так что я никогда не теряю надежды. Я никогда не упущу из виду силу, которой обладает музыка, будь то возможность подарить людям величайший вечер в их жизни или начать революцию, когда вы просыпаетесь утром. Вы видите своего любимого артиста, и на следующий день вы можете совершить какую-нибудь революцию, будь то изменение чего-то в вашей жизни, смена работы, что угодно — можно встать на углу улицы и начать кричать об Израиле и Газе — что бы это ни было, это сила музыки. Я люблю все эти концептуальные возможности, которые может дать вам шоу.

Именно это я и люблю в хэви-металлическом сообществе. Есть различия на всех уровнях, но для этого конкретного шоу мы объединились как один народ из-за любви, которую мы испытываем к такой музыке».




Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 6 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

16 окт 2024
Вашингтон Ирвинг
Интересно, откуда у него на шее герб страны-которую-лучше-не-упоминать?
Like!1
16 окт 2024
IJzerklompje
Вашингтон Ирвинг, есть украинский блогер Metal Pilgrim, известен тем, что 95% материала у него либо только по Iron Maiden, либо Judas Priest, либо условная Металлика. И он постоянно проводит интервью и стримы с Хэлфордом. Наверное, он сувенир и прислал.
16 окт 2024
M
MegBegb
IJzerklompje, скорей лично передал вместе со своей анальной девственностью) Не просто ж так его в тур по Испании они взяли с собой и Хэлфорд с тех пор стал во флаг заворачиваться на концертах. Вообще блог у него неплохой был, но вот это постоянное клянченье донатов и взывание Вячеслава в завершении выпуска и не только конкретно заебло. 3,14здобол типовой короче, на войне заработать стремится. Не создаётся впечатление, что он из бункера вещает.
16 окт 2024
Вашингтон Ирвинг
MegBegb, >взывание Вячеслава
Это типа вызова Ктулху?
16 окт 2024
C
Crane76
Вашингтон Ирвинг, ну так заднеприводный же, вот и лого соответствующее
Like!1

просмотров: 272

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом