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*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 62
*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 52
*Лидер ACCEPT женился! 33
*Попробуй Элтона Джона на вкус 32
*Басист JUDAS PRIEST: «Скоро выйдет обновленная "Rocka Rolla"... 20
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Halford

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7 сен 2024 : 		 ROB HALFORD, SLASH и другие помогут котикам

28 авг 2024 : 		 ROB HALFORD: «Мое г....о трепещет от людей в форме»

18 июл 2024 : 		 ROB HALFORD о простате

15 май 2024 : 		 ROB HALFORD и BRUCE DICKINSON не разговаривали уже «целую вечность»

29 апр 2024 : 		 ROB HALFORD: «Правда или ложь?»

23 апр 2024 : 		 ROB HALFORD: «Раньше я был ужасно одинок из-за того, что мне приходилось вести двойную жизнь»

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19 фев 2024 : 		 ROB HALFORD: «Котики рулят»

8 фев 2024 : 		 ROB HALFORD о металл-сообществе: «Мы семья»

28 янв 2024 : 		 ROB HALFORD о METALLICA: «Они самые потрясающие люди в этом бизнесе»

8 янв 2024 : 		 ROB HALFORD 38 лет не брал в рот крепкого

22 ноя 2023 : 		 DOLLY PARTON о ROB HALFORD

22 ноя 2023 : 		 ROB HALFORD о DOLLY PARTON

15 ноя 2023 : 		 ROB HALFORD о концерте с BLACK SABBATH: «Я чуть не обделался»

18 окт 2023 : 		 ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?»

28 сен 2023 : 		 ROB HALFORD, SLASH, TOMMY LEE вновь спасают котиков!

19 сен 2023 : 		 Альбомы HALFORD выйдут на виниле

23 авг 2023 : 		 ROB HALFORD назвал пять альбомов, которые он готов слушать бесконечно

10 июл 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о лучшем совете, который ему дал ROB HALFORD

25 июн 2023 : 		 ROB HALFORD и DOLLY PARTON: Первые!

19 июн 2023 : 		 ROB HALFORD и DOLLY PARTON: Аудио

8 мар 2023 : 		 ROB HALFORD — о совместной работе с Долли Партон: «Я был на седьмом небе от счастья»

3 мар 2023 : 		 ROB HALFORD — о выступлениях с BLACK SABBATH: «Это было потрясающе»

27 фев 2023 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST — о выступлении с DOLLY PARTON в ЗСРНР: «Я был в восторге»

17 фев 2023 : 		 ROB HALFORD: «Каждый день голо-сую за IRON MAIDEN!»

12 янв 2023 : 		 Вокалист DEATH ANGEL — о фронтмене JUDAS PRIEST: «Он самый большой источник вдохновения для меня»
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ROB HALFORD, SLASH и другие помогут котикам



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При поддержке рок- и металл-артистов со всего мира лос-анджелесская организация Kitten Rescue предлагает уникальные предметы на своем онлайн-аукционе. Собирая средства для своей спасательной миссии, такие знаменитые дарители, как Rob Halford из JUDAS PRIEST (он же The Metal God), Slash из GUNS N' ROSES, Tricia Helfer и Miranda Cosgrove, пожертвовали вещи для помощи кошкам и котятам.

От Бога пришли две отдельные футболки с автографом самого Rob'a. На первой из них Rob с гордостью демонстрирует свою исключительную кошачью сущность и изображает злобного котика с когтями «Pew Pew Madafakas!». Футболка размера 2XL, как указано в его аккаунте в Instagram. Поклонники Halford'а, JUDAS PRIEST и кошек могут поддержать идею, купив эту коллекционную вещь с автографом. За дополнительную плату (будет определена) предмет может быть отправлен в любую точку мира или получен в Лос-Анджелесе.

Вторая футболка, подаренная Halford'ом, велит владельцу поцеловать коготь: этого требует кошачий мафиози Том. Эта футболка размером 2XL, подаренная легендарным вокалистом и снабженная его автографом, станет хитом в коллекции любого поклонника хэви-металла. В комплект также входит сборник традиционных и оригинальных рождественских песен в исполнении Halford'а. Один из самых узнаваемых голосов рок-музыки поднимает кулак и бокал эгг-нога, чтобы отметить праздник. Зажигайте под оригинальную песню «Donner And Blitzen», а также «Deck The Halls», «Away In A Manger», «Joy To The World» и многие другие. Этот диск с автографом станет идеальным подарком к празднику для любого металхэда. За дополнительную плату (уточняется) диск может быть отправлен в любую точку мира или получен в Лос-Анджелесе.

Неподражаемый и культовый гитарист GUNS N' ROSES подарил Slash «AFD» Les Paul Special-II с отделкой Appetite Amber, вдохновленный собственным кастомным Les Paul Слэша. Топ из кленового шпона AAA flame Maple Veneer имеет однослойный крепеж цвета слоновой кости, а задняя панель, боковины и гриф отделаны красивым темно-вишневым цветом, как и у оригинала Slash. Корпус и гриф изготовлены из красного дерева, как и у всех классических Les Paul. Гриф с болтовым креплением оснащен накладкой из палисандра с точечными акриловыми вставками, а на головке грифа красуется логотип Slash «Snakepit», выполненный золотой шелковой краской, а также знаковый логотип Epiphone, выполненный серебристой краской. Товар может быть отправлен в любую точку мира за дополнительную плату (будет определена) или получен в Лос-Анджелесе.

Также в продаже имеется великолепная акустическая гитара Schecter Robert Smith RS-1000 Busker Acoustic. Гитара разработана Robert Smith из THE CURE и украшена его рисунком Star на черном глянцевом покрытии, имеет палисандровую деку с инкрустацией Stars & Moon. Сыграйте все свои любимые песни на этой особенной акустической гитаре, созданной для настоящего мечтателя. Товар может быть отправлен в любое место назначения за дополнительную плату (будет определена) или получен в Лос-Анджелесе.

Ежегодный бал «Kitten Rescue At The Skirball» состоится в субботу, 7 сентября 2024 года. В этом году на мероприятии, посвященном кошкам, офицеру Наваретте из LAAS SMART будет вручена награда «Angel» за его работу по мобильному спасению животных в Лос-Анджелесе.

Kitten Rescue — это некоммерческая организация, управляемая добровольцами, которая занимается поиском любящих домов для нежелательных, бездомных кошек и котят. Kitten Rescue спасает кошек и котят с улиц Лос-Анджелеса и от эвтаназии в городских приютах. С момента своего основания в 1997 году они превратились в одну из крупнейших и наиболее уважаемых организаций по защите животных в Лос-Анджелесе. Среди преданных сторонников организации такие известные рок-иконы, как Geezer Butler (BLACK SABBATH) и его жена Gloria Butler, басист OZZY OSBOURNE/ROB ZOMBIE Rob «Blasko» Nicholson, легенда DEEP PURPLE Glenn Hughes и его жена Gabi и многие другие.






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