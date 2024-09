сегодня



ROB HALFORD, SLASH и другие помогут котикам



При поддержке рок- и металл-артистов со всего мира лос-анджелесская организация Kitten Rescue предлагает уникальные предметы на своем онлайн-аукционе. Собирая средства для своей спасательной миссии, такие знаменитые дарители, как Rob Halford из JUDAS PRIEST (он же The Metal God), Slash из GUNS N' ROSES, Tricia Helfer и Miranda Cosgrove, пожертвовали вещи для помощи кошкам и котятам.



От Бога пришли две отдельные футболки с автографом самого Rob'a. На первой из них Rob с гордостью демонстрирует свою исключительную кошачью сущность и изображает злобного котика с когтями «Pew Pew Madafakas!». Футболка размера 2XL, как указано в его аккаунте в Instagram. Поклонники Halford'а, JUDAS PRIEST и кошек могут поддержать идею, купив эту коллекционную вещь с автографом. За дополнительную плату (будет определена) предмет может быть отправлен в любую точку мира или получен в Лос-Анджелесе.



Вторая футболка, подаренная Halford'ом, велит владельцу поцеловать коготь: этого требует кошачий мафиози Том. Эта футболка размером 2XL, подаренная легендарным вокалистом и снабженная его автографом, станет хитом в коллекции любого поклонника хэви-металла. В комплект также входит сборник традиционных и оригинальных рождественских песен в исполнении Halford'а. Один из самых узнаваемых голосов рок-музыки поднимает кулак и бокал эгг-нога, чтобы отметить праздник. Зажигайте под оригинальную песню «Donner And Blitzen», а также «Deck The Halls», «Away In A Manger», «Joy To The World» и многие другие. Этот диск с автографом станет идеальным подарком к празднику для любого металхэда. За дополнительную плату (уточняется) диск может быть отправлен в любую точку мира или получен в Лос-Анджелесе.



Неподражаемый и культовый гитарист GUNS N' ROSES подарил Slash «AFD» Les Paul Special-II с отделкой Appetite Amber, вдохновленный собственным кастомным Les Paul Слэша. Топ из кленового шпона AAA flame Maple Veneer имеет однослойный крепеж цвета слоновой кости, а задняя панель, боковины и гриф отделаны красивым темно-вишневым цветом, как и у оригинала Slash. Корпус и гриф изготовлены из красного дерева, как и у всех классических Les Paul. Гриф с болтовым креплением оснащен накладкой из палисандра с точечными акриловыми вставками, а на головке грифа красуется логотип Slash «Snakepit», выполненный золотой шелковой краской, а также знаковый логотип Epiphone, выполненный серебристой краской. Товар может быть отправлен в любую точку мира за дополнительную плату (будет определена) или получен в Лос-Анджелесе.



Также в продаже имеется великолепная акустическая гитара Schecter Robert Smith RS-1000 Busker Acoustic. Гитара разработана Robert Smith из THE CURE и украшена его рисунком Star на черном глянцевом покрытии, имеет палисандровую деку с инкрустацией Stars & Moon. Сыграйте все свои любимые песни на этой особенной акустической гитаре, созданной для настоящего мечтателя. Товар может быть отправлен в любое место назначения за дополнительную плату (будет определена) или получен в Лос-Анджелесе.



Ежегодный бал «Kitten Rescue At The Skirball» состоится в субботу, 7 сентября 2024 года. В этом году на мероприятии, посвященном кошкам, офицеру Наваретте из LAAS SMART будет вручена награда «Angel» за его работу по мобильному спасению животных в Лос-Анджелесе.



Kitten Rescue — это некоммерческая организация, управляемая добровольцами, которая занимается поиском любящих домов для нежелательных, бездомных кошек и котят. Kitten Rescue спасает кошек и котят с улиц Лос-Анджелеса и от эвтаназии в городских приютах. С момента своего основания в 1997 году они превратились в одну из крупнейших и наиболее уважаемых организаций по защите животных в Лос-Анджелесе. Среди преданных сторонников организации такие известные рок-иконы, как Geezer Butler (BLACK SABBATH) и его жена Gloria Butler, басист OZZY OSBOURNE/ROB ZOMBIE Rob «Blasko» Nicholson, легенда DEEP PURPLE Glenn Hughes и его жена Gabi и многие другие.











