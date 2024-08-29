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*Новая песня NILE 54
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 47
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 45
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Halford

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|||| 28 авг 2024

ROB HALFORD: «Мое г....о трепещет от людей в форме»



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У ROB'a HALFORD'a в недавнем интервью спросили, обращались ли к нему за советом другие музыканты-геи за последние пару десятилетий по поводу "выхода из темного коридора на свет":

«Да, такое случалось, но я не буду называть имен, потому что все выходят на свет, когда приходит их время. Как мы все знаем, нужно освободить себя. Нам так трудно это сделать, даже сейчас, в 2024 году, потому что мы все еще сталкиваемся с проблемой ненависти, фанатизма, нетерпимости и разобщенности. Вы думаете, что все будет намного проще, но это не так. Борьба все еще остается очень актуальной для молодых людей, и именно поэтому я надеюсь, что любые разговоры, которые я веду с другими, приносят пользу.

Знаете, не так давно я прочитал историю о человеке, которому было за 90, и он открылся незадолго до того, как испустил предсмертный вздох. Слава, аллилуйя! Никогда не поздно освободить себя, потому что, как мы знаем, как только ты выходишь на свободу, все напасти улетучиваются. Я, б$$$ь, здесь. Я квир. Привыкайте, б$$$ь, к этому».

На вопрос о том, когда и как он познакомился со своим спутником жизни Томасом, Halford сказал:

«Разрешите отметить, что в своей автобиографии „ Confess “ я рассказываю о том, что мужчина в военной форме до сих пор заставляет трепетать мое маленькое старческое гейское сердечко. Так что отчасти в этом и заключалась связь. Только потом я узнал, что Томас — ветеран с многочисленными наградами. Он никогда не рассказывал об этой стороне своей жизни, о том, что он делал и видел в некоторых частях света. Понимаете, нужно ждать, когда он сам об этом заговорит. Но наше знакомство было прекрасным — до Интернета, смс, сайтов знакомств и всего такого. Мы старые геи. Мы вместе с 1995 года. На нашу 30-ю годовщину я куплю ему «Твинки»».




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29 авг 2024
Вашингтон Ирвинг
Нужно снять фильм «Горбатая гитара» про любовь хэви-метал вокалиста и военного.

просмотров: 309

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