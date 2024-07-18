сегодня



ROB HALFORD о простате



ROB HALFORD сообщил в недавней беседе, что рак простаты все еще находится в стадии ремиссии, спустя четыре года после того, как у него впервые диагностировали это заболевание:



«Я всегда пользуюсь возможностью поблагодарить Господа за то, что я все еще здесь, а также мою замечательную команду врачей. И ребята, будьте внимательны. Обязательно сдайте анализы крови, проверьте PSA [простат-специфический антиген]. Я не мог поверить, насколько эффективно, с какой любовью, заботой и вниманием медицинские работники относятся к каждому из нас.



Мне удалили простату. Я принимал некоторые лекарства, и последующее лечение выявило еще немного всякой дряни, так что пришлось пройти двухмесячный курс лучевой терапии.



Ты делаешь то, что должен делать. Главное — оставаться оптимистом, сохранять позитивный настрой.



Я люблю свою семью, своих лечащих врачей, которые хотят для тебя самого лучшего. Поэтому вы можете справиться с этой проблемой. Так что всем, кто сейчас борется с болезнью, не теряйте веру в тяжелый металл. При должном уходе, старании и внимании вы выживете!»







+0 -2



( 7 ) просмотров: 685

