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Halford

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ROB HALFORD о простате



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ROB HALFORD сообщил в недавней беседе, что рак простаты все еще находится в стадии ремиссии, спустя четыре года после того, как у него впервые диагностировали это заболевание:

«Я всегда пользуюсь возможностью поблагодарить Господа за то, что я все еще здесь, а также мою замечательную команду врачей. И ребята, будьте внимательны. Обязательно сдайте анализы крови, проверьте PSA [простат-специфический антиген]. Я не мог поверить, насколько эффективно, с какой любовью, заботой и вниманием медицинские работники относятся к каждому из нас.

Мне удалили простату. Я принимал некоторые лекарства, и последующее лечение выявило еще немного всякой дряни, так что пришлось пройти двухмесячный курс лучевой терапии.

Ты делаешь то, что должен делать. Главное — оставаться оптимистом, сохранять позитивный настрой.

Я люблю свою семью, своих лечащих врачей, которые хотят для тебя самого лучшего. Поэтому вы можете справиться с этой проблемой. Так что всем, кто сейчас борется с болезнью, не теряйте веру в тяжелый металл. При должном уходе, старании и внимании вы выживете!»




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КомментарииСкрыть/показать 7 )

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18 июл 2024
father
Начальник на работе рассказывал: брали у него анализ сок простаты, и при этом процессе ощущения, по его словам, как будто пришёл оргазм в десятикратном объёме, а потом ещё раз пришёл, и ещё раз. К чему он мне это рассказывал? Только этими ощущениями он может оправдать желание мужика быть выебанным в жопу.

Жаль Роба, его жизнь уже несколько лет как лишена красок.
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18 июл 2024
Вашингтон Ирвинг
father, я слышал про это тоже, но когда у меня был простатит (полное дерьмо, пацаны), ничего приятного я при этом я не испытал, как и при дальнейшем лечении
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18 июл 2024
Starbreaker
father, интересный у тебя начальник... Наедине с ним на работе не оставайся!
Like!2
18 июл 2024
ElectricRetard
Starbreaker, >Наедине с ним на работе не оставайся!
Это еще почему? Что может быть лучше КРЕПКОЙ дружбы с начальником?

>брали у него анализ сок простаты
Сука, ты как из этого мема "Куриный сок, с мякотью".
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18 июл 2024
Corpsegrinder04
father, это не твой начальник случайно на весь Ю-туб в своё время трубил, что якобы когда срёшь -ощущение такое, что в жопу ебут, только изнутри ? Он как раз так и про простату задвигал. На Pikabu угарали.
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18 июл 2024
F
Fo0x
Беда рака в том, что сколько его не режь, он все равно вылезет где-нибудь в другом месте.
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