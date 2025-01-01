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Профессиональное видео полного выступления JUDAS PRIEST



Профессиональное видео полного выступления JUDAS PRIEST, которое состоялось в рамках выступления на фестивале Hellfest 2025, доступно для просмотра ниже:



01. All Guns Blazing

02. Hell Patrol

03. You've Got Another Thing Comin'

04. Breaking The Law

05. A Touch Of Evil

06. Night Crawler

07. One Shot At Glory

08. Gates Of Hell

09. Between The Hammer And The Anvil

10. The Serpent And The King

11. Giants In The Sky

12. Painkiller



Encore:



13. Hell Bent For Leather

14. Living After Midnight







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