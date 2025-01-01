сегодня



Видео с выступления JUDAS PRIEST



Видео с выступления JUDAS PRIEST, которое состоялось 18 октября в North Island Credit Union Amphitheatre, Chula Vista, California, доступно для просмотра ниже:



01. All Guns Blazing

02. Hell Patrol

03. You've Got Another Thing Comin'

04. Freewheel Burning

05. Breaking The Law

06. A Touch Of Evil

07. Night Crawler

08. Solar Angels

09. Gates Of Hell

10. The Hellion / Electric Eye

11. Giants In The Sky

12. Painkiller

13. Hell Bent For Leather

14. Living After Midnight







