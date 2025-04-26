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Judas Priest

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Барабанщик JUDAS PRIEST назвал своих любимых музыкантов



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SCOTT TRAVIS в интервью 92.5 Kiss FM ответил на вопрос, как он себя ощущает в роли одного из лучших металлических барабанщиков всех времён:

«Я этого не знал, но спасибо вам большое. Это большая честь — безусловно, это большая честь. И да, нужно продолжать в том же духе, нужно практиковаться и стараться оставаться в форме. Здоровье — это важный вопрос, а я здоров, к счастью, и это по милости Божьей. Так что я очень благодарен за это. Но да, это большая честь, и это одна из тех вещей, которые даются тебе или возлагаются на тебя, и нужно много времени, чтобы удостоиться такой чести. Так что я очень горжусь».

63-летний Travis сказал, что он остаётся фанатом тяжёлого металла, хотя профессионально играет уже более трёх десятилетий:

«Я был фанатом тяжёлого металла с подросткового возраста и остаюсь им по сей день. Я выбрал эту музыку, поэтому я понимаю, что большинство поклонников тяжёлого металла остаются с ней на всю жизнь, они очень преданы ей, и я очень уважаю их за это».

Когда его попросили назвать барабанщиков, которые вдохновляли его больше всего, он ответил:

«Это ряд тех, кого я называю легендами из легенд — Джон Бонэм, Alex Van Halen, Tommy Aldridge, Нил Пирт из RUSH, Ian Paice из DEEP PURPLE. И это забавно, я могу послушать любого из этих барабанщиков и группы, с которыми они играли, и всё равно буду думать: "Это действительно здорово. Некоторые вещи, которые они играли, довольно круты", и это всё ещё вдохновляет меня. Даже если это песня, которую я слышал сто, двести или пятьсот раз, я всё равно могу послушать её и сказать: "Теперь я понимаю, почему они оказали такое влияние на мою карьеру"».




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26 апр 2025
Corpsegrinder04
При всём уважении, а кто собственно назначил Трэвиса одним из лучших барабанщиков всех времён ?
По каким критериям интересно узнать. Я не спорю, чечётка в Пэйнкиллере знатно звучит, но больше чего-то прям сверхзапоминающегося НА ВСЕ ВРЕМЕНА я у него не помню, ни в Jp ни в Racer X ни у Хэлфорда в группе.
А например Винни Пол, Ричард Кристи или Джин Хоглан могут такими называться ?
Я в каком-то списке и Нико Макбрайна с Томми Ли в списках величайших видел.
Величие и Крутость определяются по известности группы, технике игры, композиторским качествам ?
Или опять это чистая субъективщина какого-нибудь зассаного журнала. 

















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