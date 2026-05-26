26 май 2026



Басист JUDAS PRIEST обещает более традиционный альбом



В рамках недавнего разговора с Ian'ом Hill'ом тот рассказал о том, как идет работа над новым материалом:



«Мы уже сочинили большую часть музыки, или, во всяком случае, все фоновые партии, — они у нас уже готовы. Возможно, осталось записать ещё одну песню. Но большая часть уже готова. Ребята были в Фениксе и работали над вокалом с Rob'ом в течение последних нескольких недель, насколько я знаю. Так что он сейчас записывает вокал».



Что касается музыкального направления нового материала, Хилл сказал:



«Стиль немного отличается от предыдущего. Он — я не знаю — немного более традиционный, что ли, а некоторые элементы немного необычные. И да, альбом должен получиться хорошим. Как я уже сказал, я слышал его только в очень сыром виде — в основном гитара, бас и барабаны. Это всё, что я слышал до сих пор. Но он должен стать отличным классическим альбомом PRIEST и выйдет в следующем году. Вероятно, в марте-апреле, я так думаю. Это зависит от звукозаписывающей компании».



На вопрос, имеет ли он в виду, что новый альбом PRIEST будет «традиционным» в духе классических альбомов JUDAS PRIEST «British Steel», «Screaming For Vengeance» и «Defenders Of The Faith», Hill пояснил:



«Нет, не настолько традиционным. [Смеётся]. Он больше похож на "Invincible Shield", но, скажем так, гораздо более прямолинейный».



Во время этой же беседы его спросили, считает ли он, что JUDAS PRIEST когда-нибудь смогут продолжать деятельность с новыми участниками, даже если он и Rob решат уйти со сцены:



«Нет причин, почему бы так не сделать. Мы уже сменили шесть или семь барабанщиков, четырёх гитаристов и двух вокалистов. Так почему бы и нет? Я уверен, что все будут готовы к этому, если Rob или я по той или иной причине решим уйти. Незаменимых не бывает, так что как знать?»



Что касается того, как долго, по его мнению, он сможет продолжать записываться и гастролировать с JUDAS PRIEST, Ian сказал:



«Посмотрим. Как я всегда говорю, если качество выступлений начинает страдать, пора задумываться о том, чтобы завершить карьеру. Так что пока мы способны выкладываться на все 100 % — я говорю лично о себе — да, мы будем продолжать. Но если возникнут какие-то проблемы, и появится ощущение, что что-то не так, или я пойму, что не выкладываюсь на полную, возможно, настанет время завязывать. Так что посмотрим».



По словам Hill'а, самое сложное в том, чтобы быть участником в такой группе, как JUDAS PRIEST, — это не выступления:



«Это путешествия, которые время от времени дают о себе знать. Всё остальное — здорово. Играть — это самое приятное. И, конечно, товарищество и дружба с участниками группы, когда в выходной просто идёшь куда-нибудь поужинать. Всё это — круто, но поездки могут быть… не проблемой, но просто надоедают. [Смеётся]. И я никогда не успеваю посмотреть места, где бываю. Кто-то может сказать: "Ты едешь в Сан-Франциско. Как Сан-Франциско может быть скучным?" А ты приезжаешь в Сан-Франциско, сначала находишься в отеле, потом выступаешь на концерте, а затем едешь дальше. Ты не успеваешь посмотреть мост Золотые Ворота. И через некоторое время это становится утомительным. Но, по крайней мере, на данный момент живые выступления и всё остальное компенсируют это».







