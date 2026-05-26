Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 31
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 30
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 25
*JASON NEWSTED рад за серию концертов METALLICA в Сфере 24
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 31
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 30
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 25
*JASON NEWSTED рад за серию концертов METALLICA в Сфере 24
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 23
[= ||| все новости группы



*

Judas Priest

*



26 май 2026 : 		 Басист JUDAS PRIEST обещает более традиционный альбом

10 май 2026 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Мне неинтересно оставаться в группе, если никого из классического состава не будет»

6 май 2026 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Новый материал звучит хорошо!»

27 апр 2026 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST хотел бы тур по «Screaming For Vengeance» и «Defenders Of The Faith»

23 апр 2026 : 		 Сборник лучшего от JUDAS PRIEST выйдет летом

21 апр 2026 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Группы и без оригинальных членов могут!»

10 апр 2026 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о сет-листе будущего тура

6 апр 2026 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о своём приходе в группу: «Они соврали, сказав, что это прощальный тур»

2 апр 2026 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Возвращаться домой из тура к дочке — счастье!»

30 мар 2026 : 		 JUDAS PRIEST отметят юбилей "Sad Wings of Destiny"

27 мар 2026 : 		 JUDAS PRIEST начали работу в студии

19 мар 2026 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «15 лет назад я пришел для прощального тура и мы все еще в деле!»

17 мар 2026 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST занимается по три раза на дню

18 фев 2026 : 		 Фрагмент документального фильма о JUDAS PRIEST

17 фев 2026 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Есть много мест, где мы страдаем...»

16 янв 2026 : 		 Документальный фильм о JUDAS PRIEST представят в Берлине

10 дек 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о дуэте с Оззи

10 ноя 2025 : 		 RICHIE FAULKNER показывает, как играть JUDAS PRIEST

2 ноя 2025 : 		 RICHIE FAULKNER: 'Я пришел в JUDAS PRIEST для прощального тура. Прошло 15 лет»

22 окт 2025 : 		 JUDAS PRIEST пожертвовали $100,000 пожарному департаменту Лос-Анджелеса

21 окт 2025 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

14 окт 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST испытывает проблемы со здоровьем

6 окт 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Оззи очень понравилась наша версия War Pigs»

3 окт 2025 : 		 JUDAS PRIEST запишут альбом в 2026

29 сен 2025 : 		 RICHIE FAULKNER о JUDAS PRIEST: «Они всегда были пионерами!»

27 сен 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Я всегда пытался копировать других»
Показать далее
| - |

|||| 26 май 2026

Басист JUDAS PRIEST обещает более традиционный альбом



zoom
В рамках недавнего разговора с Ian'ом Hill'ом тот рассказал о том, как идет работа над новым материалом:

«Мы уже сочинили большую часть музыки, или, во всяком случае, все фоновые партии, — они у нас уже готовы. Возможно, осталось записать ещё одну песню. Но большая часть уже готова. Ребята были в Фениксе и работали над вокалом с Rob'ом в течение последних нескольких недель, насколько я знаю. Так что он сейчас записывает вокал».

Что касается музыкального направления нового материала, Хилл сказал:

«Стиль немного отличается от предыдущего. Он — я не знаю — немного более традиционный, что ли, а некоторые элементы немного необычные. И да, альбом должен получиться хорошим. Как я уже сказал, я слышал его только в очень сыром виде — в основном гитара, бас и барабаны. Это всё, что я слышал до сих пор. Но он должен стать отличным классическим альбомом PRIEST и выйдет в следующем году. Вероятно, в марте-апреле, я так думаю. Это зависит от звукозаписывающей компании».

На вопрос, имеет ли он в виду, что новый альбом PRIEST будет «традиционным» в духе классических альбомов JUDAS PRIEST «British Steel», «Screaming For Vengeance» и «Defenders Of The Faith», Hill пояснил:

«Нет, не настолько традиционным. [Смеётся]. Он больше похож на "Invincible Shield", но, скажем так, гораздо более прямолинейный».

Во время этой же беседы его спросили, считает ли он, что JUDAS PRIEST когда-нибудь смогут продолжать деятельность с новыми участниками, даже если он и Rob решат уйти со сцены:

«Нет причин, почему бы так не сделать. Мы уже сменили шесть или семь барабанщиков, четырёх гитаристов и двух вокалистов. Так почему бы и нет? Я уверен, что все будут готовы к этому, если Rob или я по той или иной причине решим уйти. Незаменимых не бывает, так что как знать?»

Что касается того, как долго, по его мнению, он сможет продолжать записываться и гастролировать с JUDAS PRIEST, Ian сказал:

«Посмотрим. Как я всегда говорю, если качество выступлений начинает страдать, пора задумываться о том, чтобы завершить карьеру. Так что пока мы способны выкладываться на все 100 % — я говорю лично о себе — да, мы будем продолжать. Но если возникнут какие-то проблемы, и появится ощущение, что что-то не так, или я пойму, что не выкладываюсь на полную, возможно, настанет время завязывать. Так что посмотрим».

По словам Hill'а, самое сложное в том, чтобы быть участником в такой группе, как JUDAS PRIEST, — это не выступления:

«Это путешествия, которые время от времени дают о себе знать. Всё остальное — здорово. Играть — это самое приятное. И, конечно, товарищество и дружба с участниками группы, когда в выходной просто идёшь куда-нибудь поужинать. Всё это — круто, но поездки могут быть… не проблемой, но просто надоедают. [Смеётся]. И я никогда не успеваю посмотреть места, где бываю. Кто-то может сказать: "Ты едешь в Сан-Франциско. Как Сан-Франциско может быть скучным?" А ты приезжаешь в Сан-Франциско, сначала находишься в отеле, потом выступаешь на концерте, а затем едешь дальше. Ты не успеваешь посмотреть мост Золотые Ворота. И через некоторое время это становится утомительным. Но, по крайней мере, на данный момент живые выступления и всё остальное компенсируют это».




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 4 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

26 май 2026
father
Басист JUDAS PRIEST: "Это будет максимально традиционный альбом."
"На 100%?"
"Нет, на 80%. Остальные 20% неизбежно нетрадиционные".
26 май 2026
EvgenBriden
father, это будет крепкий альбом!
26 май 2026
Altair21
EvgenBriden, главное в рот крепкого не брать и всё срастётся
26 май 2026
WahrandPhain
С таким вокалистом сложно писать традиционные альбомы.
просмотров: 524

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом