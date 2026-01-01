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*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 30
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
*Видео с выступления SCORPIONS 27
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
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Judas Priest

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Видео полного выступления JUDAS PRIEST



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Видео полного выступления JUDAS PRIEST, которое состоялось 28 июля в COS Torwar, Warsaw, Poland, доступно для просмотра:

0:00:00 War Pigs
0:01:55 Faithkeepers Intro
0:02:58 You've Got Another Thing Comin'
0:08:52 Metal Gods
0:13:06 Breaking The Law
0:15:54 The Ripper
0:19:05 The Sentinel
0:24:34 Desert Plains
0:29:03 Lightning Strike
0:32:39 Turbo Lover
0:38:47 Steeler
0:44:32 Halford Speech
0:45:37 Delivering The Goods
0:49:59 Panic Attack
0:55:52 Victim Of Changes
1:04:45 Halls Of Valhalla
1:10:55 Painkiller

Encore:

1:19:15 The Hellion/Electric Eye
1:23:38 Hell Bent For Leather
1:27:43 Living After Midnight




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