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Видео полного выступления JUDAS PRIEST



Видео полного выступления JUDAS PRIEST, которое состоялось 28 июля в COS Torwar, Warsaw, Poland, доступно для просмотра:



0:00:00 War Pigs

0:01:55 Faithkeepers Intro

0:02:58 You've Got Another Thing Comin'

0:08:52 Metal Gods

0:13:06 Breaking The Law

0:15:54 The Ripper

0:19:05 The Sentinel

0:24:34 Desert Plains

0:29:03 Lightning Strike

0:32:39 Turbo Lover

0:38:47 Steeler

0:44:32 Halford Speech

0:45:37 Delivering The Goods

0:49:59 Panic Attack

0:55:52 Victim Of Changes

1:04:45 Halls Of Valhalla

1:10:55 Painkiller



Encore:



1:19:15 The Hellion/Electric Eye

1:23:38 Hell Bent For Leather

1:27:43 Living After Midnight







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