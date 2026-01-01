10 апр 2026



Гитарист JUDAS PRIEST о сет-листе будущего тура



В рамках недавней беседы с Metal Pilgrim гитарист JUDAS PRIEST Richie Faulkner ответил на вопрос, будет ли сет-лист грядущего летнего тура "Faithkeepers" сконцентрирован на альбомах «Sad Wings Of Destiny», которому исполняется 50 лет и «Turbo», которому исполняется сорок лет:



«Судя по тому, что я знаю на данный момент, чего-то особенного не будет. Полагаю, что мы постараемся охватить всё. Последний наш тур был по "Invisible Shield", он плавно перетёк в "Shield Of Pain" и был очень специфичным. Это было празднование 35-й годовщины альбома "Painkiller" и продвижение "Invisible Shield". Так что теперь я думаю, это может быть празднование всего и сразу. И мы затронем эти темы — "Sad Wings", "Turbo" и тому подобное. Но я полагаю, исходя из того, что знаю на данный момент, это будет не что-то конкретное, а больше PRIEST в целом.



Поскольку в последних двух турах наша программа была весьма определенной, было бы неплохо просто немного расслабиться. Но, как ты сказал, мы должны затронуть эти темы. "Sad Wings" исполняется 50 лет, чувак. Невероятно. 50 лет назад — полвека назад — они уже сочиняли такой материал! Итак, мы должны исполнить "Victim Of Changes". Мы должны сыграть "The Ripper". Andy Sneap хочет сыграть "Island Of Domination", но это мы ещё рассмотрим».



Richie рассказал о том, как JUDAS PRIEST подбирают свой сет-лист:



«Вы знаете, насколько это сложно — всегда нужно находить баланс между не самыми популярными или лежащими на поверхности композициями… Мы же не хотим потерять аудиторию… В этом всё дело. Фанаты насчитывают уже несколько поколений… Поэтому нужно удовлетворить всех. Вот мы и постараемся сделать всё возможное, чтобы удовлетворить потребности всех. Посмотрим. Однако всё может измениться. У нас есть идея, но когда мы приступим к репетициям, всё может измениться.



К счастью, последние пару лет у нас был тур по только что выпущенному альбому. Поэтому мы сначала сосредоточились на этой пластинке, а затем поехали в тур "Shield Of Pain", где мы сделали акцент на другом. На данный момент нет чёткого плана. Так что, наверное, в новом туре будет всего понемногу. Затем будет новая пластинка и, наверное, тур по новому материалу. Когда понимаешь, что прошлый опыт (или определённые решения) тебе больше не подходят, круг вариантов сужается до чего-то более реального и осознанного. Итак, последний тур был посвящён "Painkiller" и "Invisible Shield", так что теперь нам уже не нужно так часто повторять песни с этих альбомов. Вот как мы выстраиваем сет-листы. Но это непростая задача. У нас очень много песен!»





