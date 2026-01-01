*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 39
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 34
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 27
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 27
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 23
Judas Priest

10 апр 2026 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о сет-листе будущего тура

6 апр 2026 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о своём приходе в группу: «Они соврали, сказав, что это прощальный тур»

2 апр 2026 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Возвращаться домой из тура к дочке — счастье!»

30 мар 2026 : 		 JUDAS PRIEST отметят юбилей "Sad Wings of Destiny"

27 мар 2026 : 		 JUDAS PRIEST начали работу в студии

19 мар 2026 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «15 лет назад я пришел для прощального тура и мы все еще в деле!»

17 мар 2026 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST занимается по три раза на дню

18 фев 2026 : 		 Фрагмент документального фильма о JUDAS PRIEST

17 фев 2026 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Есть много мест, где мы страдаем...»

16 янв 2026 : 		 Документальный фильм о JUDAS PRIEST представят в Берлине

10 дек 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о дуэте с Оззи

10 ноя 2025 : 		 RICHIE FAULKNER показывает, как играть JUDAS PRIEST

2 ноя 2025 : 		 RICHIE FAULKNER: 'Я пришел в JUDAS PRIEST для прощального тура. Прошло 15 лет»

22 окт 2025 : 		 JUDAS PRIEST пожертвовали $100,000 пожарному департаменту Лос-Анджелеса

21 окт 2025 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

14 окт 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST испытывает проблемы со здоровьем

6 окт 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Оззи очень понравилась наша версия War Pigs»

3 окт 2025 : 		 JUDAS PRIEST запишут альбом в 2026

29 сен 2025 : 		 RICHIE FAULKNER о JUDAS PRIEST: «Они всегда были пионерами!»

27 сен 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Я всегда пытался копировать других»

26 сен 2025 : 		 OZZY OSBOURNE в кавер-версии BLACK SABBATH от JUDAS PRIEST

21 сен 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST о бывшем

17 сен 2025 : 		 JUDAS PRIEST готовят трек с Оззи

9 сен 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о туре с ALICE COOPER

2 сен 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST об альбоме Nostradamus

27 авг 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Когда Turbo вышел, все хотели его выкинуть, а сейчас подпевают этим песням»
10 апр 2026

Гитарист JUDAS PRIEST о сет-листе будущего тура



В рамках недавней беседы с Metal Pilgrim гитарист JUDAS PRIEST Richie Faulkner ответил на вопрос, будет ли сет-лист грядущего летнего тура "Faithkeepers" сконцентрирован на альбомах «Sad Wings Of Destiny», которому исполняется 50 лет и «Turbo», которому исполняется сорок лет:

«Судя по тому, что я знаю на данный момент, чего-то особенного не будет. Полагаю, что мы постараемся охватить всё. Последний наш тур был по "Invisible Shield", он плавно перетёк в "Shield Of Pain" и был очень специфичным. Это было празднование 35-й годовщины альбома "Painkiller" и продвижение "Invisible Shield". Так что теперь я думаю, это может быть празднование всего и сразу. И мы затронем эти темы — "Sad Wings", "Turbo" и тому подобное. Но я полагаю, исходя из того, что знаю на данный момент, это будет не что-то конкретное, а больше PRIEST в целом.

Поскольку в последних двух турах наша программа была весьма определенной, было бы неплохо просто немного расслабиться. Но, как ты сказал, мы должны затронуть эти темы. "Sad Wings" исполняется 50 лет, чувак. Невероятно. 50 лет назад — полвека назад — они уже сочиняли такой материал! Итак, мы должны исполнить "Victim Of Changes". Мы должны сыграть "The Ripper". Andy Sneap хочет сыграть "Island Of Domination", но это мы ещё рассмотрим».

Richie рассказал о том, как JUDAS PRIEST подбирают свой сет-лист:

«Вы знаете, насколько это сложно — всегда нужно находить баланс между не самыми популярными или лежащими на поверхности композициями… Мы же не хотим потерять аудиторию… В этом всё дело. Фанаты насчитывают уже несколько поколений… Поэтому нужно удовлетворить всех. Вот мы и постараемся сделать всё возможное, чтобы удовлетворить потребности всех. Посмотрим. Однако всё может измениться. У нас есть идея, но когда мы приступим к репетициям, всё может измениться.

К счастью, последние пару лет у нас был тур по только что выпущенному альбому. Поэтому мы сначала сосредоточились на этой пластинке, а затем поехали в тур "Shield Of Pain", где мы сделали акцент на другом. На данный момент нет чёткого плана. Так что, наверное, в новом туре будет всего понемногу. Затем будет новая пластинка и, наверное, тур по новому материалу. Когда понимаешь, что прошлый опыт (или определённые решения) тебе больше не подходят, круг вариантов сужается до чего-то более реального и осознанного. Итак, последний тур был посвящён "Painkiller" и "Invisible Shield", так что теперь нам уже не нужно так часто повторять песни с этих альбомов. Вот как мы выстраиваем сет-листы. Но это непростая задача. У нас очень много песен!»




