Гитарист SKID ROW заявил, что уже 23 года не общается с SEBASTIAN'ом BACH'ом



В новом интервью Pushing The Limits гитарист SKID ROW Dave "Snake" Sabo ответил на вопрос о том, поддерживает ли он отношения с бывшим вокалистом группы, Sebastian'ом Bach'ом:



«Совсем нет. Никаких. Мы все ушли от этого. Это было ужасно давно; мы говорим о 23 годах [когда SKID ROW стали играть без Bach'a], так что это было ужасно давно [смеётся]».



На вопрос о том, может ли он себе представить день, когда он сможет помириться с Bach'ом и они снова смогут поговорить, Snake ответил:



«Я не знаю. Скажу честно — я не думаю об этом. Мои мысли всегда в настоящем, здесь и сейчас. И я благодарен за всё, что мы создали, за всех людей, которые были частью SKID ROW, за то, что мы все создали с самого начала и до сих пор.



Единственное, в чём я могу хоть как-то участвовать или что могу контролировать, это то, что происходит сейчас, в нынешней группе. У нас выходит новый альбом "The Gang's All Here". И я думаю, что мы создали очень хорошую музыку. Надеюсь, люди чувствуют то же самое.

Мы по-настоящему гордимся тем, чего достигли. Мы гордимся тем, как мы играем и какие туры проводим, и мы будем продолжать двигаться вперёд. Так что этот разговор даже не приходит мне в голову, если честно».







