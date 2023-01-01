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Вокалист SKID ROW: «Перед первым выходом на сцену я был напуган»



Erik Grönwall в рамках одной из недавних бесед рассказал о том, каково ему было оказаться в SKID ROW и вновь на сцене после тяжелой болезни:



«Я считаю, что SKID ROW стали для меня способом по-настоящему вернуться. Я говорил себе, когда лежал в больнице... Потому что я во многом шел к другому образу жизни. Я покинул свою бывшую группу H.E.A.T. и хотел заняться другими делами в жизни. Но когда я был в больнице, я понял, что больше всего я ценю моменты, когда я на сцене, когда я в туре, когда я в студии, когда я занимаюсь творчеством. Поэтому я сказал себе, что если мне удастся выбраться отсюда живым, я буду петь до конца своих дней. Так что SKID ROW был для меня способом вернуться на сцену, в этом нет никаких сомнений, но это также было и ментальное и физическое возвращение. Изначально моей целью было вернуться в июне года — это было в начале года, так что у меня было четыре месяца на восстановление, ведь у меня было запланировано еще одно шоу. Но SKID ROW дали мне всего один месяц. Поэтому я просто начал репетировать. Целью было выступить в Лас-Вегасе [в качестве группы поддержки SCORPIONS] в конце марта. А был конец февраля. И я пошел к своему тренеру по вокалу — я делал все те упражнения, которые мне нужно было сделать, чтобы вернуться в форму. И сейчас я чувствую себя прекрасно, но в начале я определенно был — я думаю, "напуган" — это правильное слово. Выходить на сцену впервые за два года, включая период лечения. И я пытался представить, как отреагирует мое тело, а также пытался осознать ментальный аспект всех событий, просто переваривая всю эту историю. Пройти путь от лейкемии до SKID ROW — очень многое нужно принять и пережить. Я все еще пытаюсь с этим справиться, если честно».







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