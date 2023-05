сегодня



Акустика от вокалиста SKID ROW



Вокалист SKID ROW Erik Grönwall по случаю 40 000 подписчиков на своем канале устроил небольшой акустический сет, в рамках которого сыграл кавер-версии "Old Time Rock & Roll" (Bob Seger), "Child In Time" (Deep Purple), "What's Up" (4 Non Blondes) и "Travelin' Band" (Creedence Clearwater Revival) вместе с гитаристом H.E.A.T. Dave'ом Dalone.

