20 ноя 2022



Гитарист SKID ROW хвалит вокалиста



В рамках недавней беседы с Loud TV гитарист SKID ROW Scotti Hill очень тепло отозвался о новом вокалисте коллектива:



«Erik может спеть всё что угодно, я так думаю. Я уверен, что он может... Ну, я знаю, что он может спеть всё, что когда-либо делали SKID ROW. И я ещё не видел такого, что он не смог бы спеть. Он невероятно талантлив. Его пение потрясающее. И он не менее великий исполнитель».







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