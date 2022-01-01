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*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 27
*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 18
*MOONSPELL отменили британский тур 12
*DEEP PURPLE в Польше 11
*OZZY OSBOURNE: «Больше никакого BLACK SABBATH» 11
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Skid Row

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25 сен 2022 : 		 Новая песня SKID ROW

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2 сен 2022 : 		 Басист SKID ROW — о хейтерах: «Они засыпают ублюдками и просыпаются ублюдками»

29 авг 2022 : 		 Басист SKID ROW: «Может, и не стоит всем высказывать свою позицию»

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10 авг 2022 : 		 Гитарист SKID ROW заявил, что уже 23 года не общается с SEBASTIAN'ом BACH'ом

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13 июл 2022 : 		 Гитарист SKID ROW назвал гитариста METALLICA талантливым и недооценённым

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|||| 20 ноя 2022

Гитарист SKID ROW хвалит вокалиста



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В рамках недавней беседы с Loud TV гитарист SKID ROW Scotti Hill очень тепло отозвался о новом вокалисте коллектива:

«Erik может спеть всё что угодно, я так думаю. Я уверен, что он может... Ну, я знаю, что он может спеть всё, что когда-либо делали SKID ROW. И я ещё не видел такого, что он не смог бы спеть. Он невероятно талантлив. Его пение потрясающее. И он не менее великий исполнитель».




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