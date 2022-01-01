Гитарист SKID ROW хвалит вокалиста

В рамках недавней беседы с Loud TV гитарист SKID ROW Scotti Hill очень тепло отозвался о новом вокалисте коллектива:
«Erik может спеть всё что угодно, я так думаю. Я уверен, что он может... Ну, я знаю, что он может спеть всё, что когда-либо делали SKID ROW. И я ещё не видел такого, что он не смог бы спеть. Он невероятно талантлив. Его пение потрясающее. И он не менее великий исполнитель».
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