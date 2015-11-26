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Басист — SKID ROW о новом альбоме



Rachel Bolan в рамках беседы с Adika Live! рассказал о том, как идут дела с новым альбомом вместе с Nick'ом Raskulinecz'ем:



«Это невероятный опыт. Это реально круто, потому что он был фанатом, когда был молодым. Так что мы собираемся, у нас есть риффы, мы играем ему песню или что-то ещё, а он такой: "Это не SKID ROW" [смеётся]. Это такая странная динамика. Он такой: "Это звучит так, как будто это может быть песней для такого-то и такого-то", и так далее, и так далее. А я такой: "Блин, а ведь он прав".



Чувак, я просто расскажу тебе кое-что. Я не хочу задеть твои чувства из-за всякой ерунды. Он сказал это всем нам. Он сказал: "Но я просто подхожу с другой точки зрения — во-первых, как фанат, во-вторых — как продюсер. И я хочу сделать крутой альбом SKID ROW". Мы пришли с парой идей баллад, а он такой: "Давайте просто зажжём — давайте просто зажжём!" И это же круто! Нам всем понравилось.



Его процесс отличается от того, что мы делали в прошлом, всё просто потрясающе, чувак. Всё выходит так здорово, и я в восторге!»







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