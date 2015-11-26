Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*TED NUGENT: «Ну что, вакцинированные овцы, как вы там?» 142
*Новое видео KK'S PRIEST 41
*JON OLIVA попался пьяным за рулём. Плюс кокс 26
*Вокалист EXODUS: «Хочу кончить как Лемми» 26
*BRUCE DICKINSON заявил, что "Senjutsu" — один из его любимых... 22
[= ||| все новости группы



*

Skid Row

*



15 окт 2021 : 		 Басист — SKID ROW о новом альбоме

7 окт 2021 : 		 Видео с выступления SKID ROW

25 авг 2021 : 		 Новый альбом SKID ROW выйдет весной

18 авг 2021 : 		 Видео с выступления SKID ROW

8 авг 2021 : 		 Видео с выступления SKID ROW

26 июл 2021 : 		 Обучающее видео от SKID ROW

24 июл 2021 : 		 Басист SKID ROW: «Продюсер вернул нас к корням и мне это нравится!»

6 июл 2021 : 		 SKID ROW не выпустят ничего до 2022 года

28 июн 2021 : 		 Музыканты — о смерти Джонни Солинджера

28 июн 2021 : 		 Умер бывший вокалист SKID ROW

12 май 2021 : 		 У бывшего вокалиста SKID ROW печёночная недостаточность

23 апр 2021 : 		 SKID ROW на earMUSIC

25 мар 2021 : 		 Гитарист SKID ROW: «Сейчас как никогда люди осознали важность музыки»

24 мар 2021 : 		 SKID ROW нашли продюсера

9 мар 2021 : 		 Басист SKID ROW получил первую дозу

8 фев 2021 : 		 Басист SKID ROW: «Люблю носить маски и вот почему...»

1 фев 2021 : 		 Гитарист SKID ROW: «С детства с расстройствами»

20 окт 2020 : 		 Басист SKID ROW: «Да я никогда и не дружил с Sebastian'ом»

15 окт 2020 : 		 Басист SKID ROW: «Думаем насчёт стрима»

17 июл 2020 : 		 Басист SKID ROW о COVID-19: «Это по-настоящему страшно!»

13 июл 2020 : 		 SKID ROW все еще сочиняют

18 июн 2020 : 		 Басист SKID ROW основал мыловарню

25 май 2020 : 		 Видео с выступления SKID ROW в 1991 году

14 май 2020 : 		 Басист SKID ROW о мире после пандемии

4 май 2020 : 		 Басист SKID ROW о новом альбоме

30 мар 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста SKID ROW
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Басист — SKID ROW о новом альбоме



*
zoom
*
* *
Rachel Bolan в рамках беседы с Adika Live! рассказал о том, как идут дела с новым альбомом вместе с Nick'ом Raskulinecz'ем:

«Это невероятный опыт. Это реально круто, потому что он был фанатом, когда был молодым. Так что мы собираемся, у нас есть риффы, мы играем ему песню или что-то ещё, а он такой: "Это не SKID ROW" [смеётся]. Это такая странная динамика. Он такой: "Это звучит так, как будто это может быть песней для такого-то и такого-то", и так далее, и так далее. А я такой: "Блин, а ведь он прав".

Чувак, я просто расскажу тебе кое-что. Я не хочу задеть твои чувства из-за всякой ерунды. Он сказал это всем нам. Он сказал: "Но я просто подхожу с другой точки зрения — во-первых, как фанат, во-вторых — как продюсер. И я хочу сделать крутой альбом SKID ROW". Мы пришли с парой идей баллад, а он такой: "Давайте просто зажжём — давайте просто зажжём!" И это же круто! Нам всем понравилось.

Его процесс отличается от того, что мы делали в прошлом, всё просто потрясающе, чувак. Всё выходит так здорово, и я в восторге!»

RACHEL BOLAN On Upcoming SKID ROW Album:





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 232

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом