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Басист SKID ROW : «Думаем насчёт стрима»



Басист SKID ROW Rachel Bolan рассказал о том, как идёт процесс работы над новым альбомом:



«С учётом всего происходящего и того, что мы в разных странах, мы в США, а ZP — в Великобритании, это делает весь процесс куда более трудоёмким и замедляет его. Но мы всё ещё сочиняем. Мы кое-что записали с Michael'ом Wagener'ом, что нам нравится, и мы также хотим кое-что переписать и сочинить новое, потому что считаем, что у нас недостаточно всего в том виде, в каком мы хотим. Так что мы обмениваемся, общаемся по Zoom, и всё такое. Стараемся сохранять свежесть.



Мы также планируем, но я пока не знаю когда, ведь как я уже говорил, Zee — в Великобритании, что добавляет сложности, но мы планируем стрим. Многие это уже сделали, ещё больше — планируют, и подобное необходимо в настоящий момент, если вы хотите увидеть свою любимую группу. Так что да — мы тоже планируем. И ещё кое-что готовим. Скоро новая пластинка, и мы будем работать с рядом очень классных людей».













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