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Skid Row

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18 июн 2020 : 		 Басист SKID ROW основал мыловарню

25 май 2020 : 		 Видео с выступления SKID ROW в 1991 году

14 май 2020 : 		 Басист SKID ROW о мире после пандемии

4 май 2020 : 		 Басист SKID ROW о новом альбоме

30 мар 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста SKID ROW

13 фев 2020 : 		 Бывший вокалист SKID ROW переносит выступления из-за аварии

11 дек 2019 : 		 Видео с выступления SKID ROW

23 май 2019 : 		 Басист SKID ROW доволен новым материалом

10 май 2019 : 		 Видео с выступления SKID ROW

9 май 2019 : 		 Новый альбом SKID ROW выйдет в этом году

5 мар 2019 : 		 Гитарист SKID ROW о том, почему домашнее видео не вышло на DVD

31 янв 2019 : 		 SKID ROW собираются в студию

29 янв 2019 : 		 Басист SKID ROW: «После выхода "Slave To The Grind" мы потеряли 45% женской аудитории»

18 янв 2019 : 		 Доступно переиздание дебютного альбома SKID ROW

27 дек 2018 : 		 Бывший вокалист SKID ROW выступил в Хьюстоне

4 сен 2018 : 		 Басист SKID ROW о постоянных вопросах о воссоединении с Bach'ом

7 июл 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления SKID ROW

22 май 2018 : 		 Видео с выступления SKID ROW в Хельсинки

11 май 2018 : 		 Видео с выступления SKID ROW

2 мар 2018 : 		 Гитарист SKID ROW о реюнионе с Bach'ом: «Это как спросить о подружке, с которой встречался лет 20 назад»

5 фев 2018 : 		 SKID ROW хотят в студию

23 окт 2017 : 		 Вышел винил SKID ROW

6 июн 2017 : 		 Видео с выступления SKID ROW
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Басист SKID ROW: «Думаем насчёт стрима»



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Басист SKID ROW Rachel Bolan рассказал о том, как идёт процесс работы над новым альбомом:

«С учётом всего происходящего и того, что мы в разных странах, мы в США, а ZP — в Великобритании, это делает весь процесс куда более трудоёмким и замедляет его. Но мы всё ещё сочиняем. Мы кое-что записали с Michael'ом Wagener'ом, что нам нравится, и мы также хотим кое-что переписать и сочинить новое, потому что считаем, что у нас недостаточно всего в том виде, в каком мы хотим. Так что мы обмениваемся, общаемся по Zoom, и всё такое. Стараемся сохранять свежесть.

Мы также планируем, но я пока не знаю когда, ведь как я уже говорил, Zee — в Великобритании, что добавляет сложности, но мы планируем стрим. Многие это уже сделали, ещё больше — планируют, и подобное необходимо в настоящий момент, если вы хотите увидеть свою любимую группу. Так что да — мы тоже планируем. И ещё кое-что готовим. Скоро новая пластинка, и мы будем работать с рядом очень классных людей».

SKID ROW





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