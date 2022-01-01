19 апр 2022



Гитарист SKID ROW назвал преступлением отсутствие SCORPIONS в ЗСРНР



В новом интервью Энди Холлу с радиостанции Lazer 103.3 в Де-Мойне, штат Айова, гитарист SKID ROW Dave "Snake" Sabo, чья группа в настоящее время выступает на разогреве у SCORPIONS на перенесённых шоу их концертной программы "Sin City Nights", высказал своё мнение по поводу отсутствия легендарных немецких хард-рокеров в Зале славы рок-н-ролла:



«Это настоящее преступление. Они проложили путь для многих групп. И многие люди, возможно, даже не осознают этого, но они оказали огромное влияние на многие современные музыкальные направления. Их песни, их приёмы просто невероятны. Их музыкальность безупречна. И это преступление, что их нет в Зале славы; это просто возмутительно. Они должны быть отмечены не только за их творчество, но и за то, какой невероятной группой они остаются на протяжении десятилетий».



Sabo поделился мнением о том, что делает SCORPIONS такими особенными:



«Они мастера своего дела; они всегда ими были. Они — одна из лучших концертных групп, которые я когда-либо видел. Я считаю, что их способности сильно недооценены. Посмотрите, как они играют: это настоящая машина. Это потрясающе. Я ни разу не видел такого, чтобы они не были бы великолепны. От выступления на Московском музыкальном фестивале мира в 1989 году до выступления в Вегасе с ними в 2022 году — они всегда были круты, потому что они преданы своему ремеслу. Они отличные музыканты, отличные певцы, отличные исполнители. Поэтому каждый вечер, когда мы выходим на сцену, мы знаем, что должны быть на высоте, если хотим находиться на одной арене с ними».













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