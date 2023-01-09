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*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 26
*KERRY KING был в ярости от того, что SLAYER прекратили суще... 22
*Лидер BEHEMOTH: «99 % современных металл-альбомов звучат роб... 18
*Вокалистка LACUNA COIL не верит, что женщин в металле будут ... 17
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Skid Row

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|||| 9 янв 2023

Гитарист SKID ROW — о воссоединении с SEBASTIAN'ом BACH'ом: «Мне это неинтересно»



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В недавнем интервью с Рубеном Москедой из We Go To 11 гитариста SKID ROW Dave'a "Snake" Sabo снова спросили о возможности воссоединения с бывшим вокалистом группы, Sebastian'ом Bach'ом, на что он ответил:

«Об этом мы даже и не задумываемся. Это SKID ROW. И этому разговору уже 23 года [с тех пор, как SKID ROW продолжили деятельность без Bach'a]. И у меня нет никакого желания... Мне это неинтересно, никому из нас это не интересно. Всё дело в счастье, и мы очень сильно рады тому, чего достигли, и довольны тем, как звучит и чувствует себя группа. Мне нравится исполнять нашу музыку, и мне нравится играть её с теми ребятами, с которыми мы играем её сейчас. И поэтому я не хочу ничего менять. Лично я нахожусь в прекрасном положении, и я думаю, что мы все находимся в прекрасном положении как коллектив».




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9 янв 2023
n
nabastak_
И правда, не надо. Старенькие Скидроу и седовласый Бах хоть и неплохи, но ни по отдельности, ни вместе все равно не выдадут ничего кроме пенсионного рокнрольчика.
Переслушиваю 95й - те же ощущения, что и в детстве, от музыки веет опасностью, а Бах не поет, а проживает.
(Как там в одной песенке было - не рисует, а пишет, не плавает, а ходит).

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