9 янв 2023



Гитарист SKID ROW — о воссоединении с SEBASTIAN'ом BACH'ом: «Мне это неинтересно»



В недавнем интервью с Рубеном Москедой из We Go To 11 гитариста SKID ROW Dave'a "Snake" Sabo снова спросили о возможности воссоединения с бывшим вокалистом группы, Sebastian'ом Bach'ом, на что он ответил:



«Об этом мы даже и не задумываемся. Это SKID ROW. И этому разговору уже 23 года [с тех пор, как SKID ROW продолжили деятельность без Bach'a]. И у меня нет никакого желания... Мне это неинтересно, никому из нас это не интересно. Всё дело в счастье, и мы очень сильно рады тому, чего достигли, и довольны тем, как звучит и чувствует себя группа. Мне нравится исполнять нашу музыку, и мне нравится играть её с теми ребятами, с которыми мы играем её сейчас. И поэтому я не хочу ничего менять. Лично я нахожусь в прекрасном положении, и я думаю, что мы все находимся в прекрасном положении как коллектив».







+2 -0



( 1 ) просмотров: 534