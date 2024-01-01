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Участники SKID ROW о деловой стороне вопроса: «Мы никогда никого не обманывали»



В новом интервью Forbes гитарист SKID ROW Dave "Snake" Sabo и басист Rachel Bolan обсудили общий подход группы к деловой стороне. Sabo, в частности, сказал:



«Одна из вещей, которой мы оба гордились, — мы не хотели быть просто тупыми гитаристами в углу. Мы хотели быть в курсе дел SKID ROW и всего того, что происходит. И у нас всегда была идея, что мы хотим окружать себя людьми, которые лучше и умнее нас, так что мы всегда учились и всегда применяли это в нашем партнёрстве в SKID ROW.



Когда мы вели переговоры о новом соглашении с Atlantic Records и беседовали с Дагом Моррисом, который в то время был президентом лейбла и обладал огромной властью, мы оба были там и понимали, о чём эти разговоры. Мы понимали терминологию. Можно понимать терминологию, но это не всегда даёт понимание того, что правильно, а что нет. Это приходит с опытом».



Bolan добавил:



«Мы всегда задаём вопросы. Лучшие ли мы бизнесмены в рок-н-ролле? Далеко нет. Лучше ли мы многих? Да. Лучше, потому что мы задаём вопросы. Главное, что я говорю людям или группам: "Знайте себе цену". И это передалось нам от таких людей, как Gene Simmons из KISS... И от парней из BON JOVI. Знайте себе цену и помните о ценности своего бренда. Когда тебе 23, ты пытаешься понять это: "Бренд? Мы группа, а не бренд!" Но вы и есть бренд.



Мне нравится думать, что самое лучшее из того, что мы делаем, — мы никогда никого не обманывали. Мы были честны, прозрачны и абсолютно искренни со всеми, с кем контактировали и вели дела. Так должны поступать абсолютно все. К сожалению, немногие так поступают. Но мы со Snake'ом всегда вели дела именно так».







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