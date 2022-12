сегодня



Басист SKID ROW: «Подкладки не для нас!»



В рамках недавнего интервью с The Rock Experience With Mike Brunn басист SKID ROW Rachel Bolan обсудил группы, использующие заранее записанные треки на концертах, и рассказал о том, как с этим обстоят дела у SKID ROW:



«Мы не используем их — SKID ROW не использует их. И никогда не использовали. Мы лучше споём неправильную ноту. В этом наша суть.



Если группа выходит на сцену и им это нужно... Вы знаете, что во время исполнения KISS "Beth" не играет оркестр, никогда такого не было. В "Bohemian Rhapsody" [QUEEN] вся эта симфоническая часть, когда они уходят со сцены... Ни у кого никогда не было проблем с этим. Группы, которые усиливают... Если есть определённые барабанные дорожки, вы же не будете приглашать другого барабанщика, если там другой ритм песни, или просто другие звуки. Какая разница? Вы же не будете загружать ещё один автобус музыкантами, чтобы выйти и сыграть одну песню. "О, нам нужна эта скрипка с литаврами". Никто так делать не будет.



Мне всё равно. Мне не нравится, когда я прихожу на концерт группы, и становится чертовски очевидным, что они либо не поют, либо не играют, либо там так много всего, либо они пытаются всё компенсировать, например, ещё одной гитарой. Если это ещё одна гитара, просто наймите другого гитариста. Но если это целая куча всего, и в принципе публика собирается и смотрит, как люди переключаются на прослушивание пластинки, вот тогда это начинает меня беспокоить. Я просто стараюсь не ходить на выступления таких групп, потому что это просто не моё.



SKID ROW никогда не используют фонограмму. Если кто-то будет разбираться, то перед "I Remember You" мы включаем звук грома в начале. Это не совсем гром... Но дальше у нас дело не идёт.



Мы исполняли песню "Tear It Down" из нового альбома, и там было много бэк-вокала, который мы записали — вокал группы. И когда мы исполняли их вживую, звучание было недостаточным. Поэтому в нашей дорожной команде есть два парня, которые очень хорошо поют и являются хорошими музыкантами, поэтому мы поставили их сбоку от сцены с микрофоном, и они помогли нам с групповым вокалом и пением.



SKID ROW хотят подарить фанатам наилучшие впечатления в рамках того, что мы можем сделать, не полагаясь на такие возможности. Но если вы используете это, и вам это нужно, мне всё равно. Делайте это. Я не собираюсь кого-то ненавидеть за подобное.



Это бизнес развлечений. Мы этим и занимаемся».







