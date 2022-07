сегодня



Гитарист SKID ROW назвал гитариста METALLICA талантливым и недооценённым



В новом интервью RadioactiveMike Z, ведущему радиопрограммы 96.7 KCAL-FM "Wired In The Empire", гитарист SKID ROW Dave "Snake" Sabo ответил на вопрос, кто из гитаристов METALLICA — James Hetfield или Kirk Hammett — оказал большее влияние на его игру:



«Безусловно, Hetfield. Забавно, что ты так говоришь, потому что у меня есть плейлист для разогрева, который я просматриваю перед каждым концертом, и там есть две песни METALLICA, которые я включаю, чтобы потренировать правую руку. Первая — "That Was Just Your Life" из альбома "Death Magnetic", а вторая — "Disposable Heroes" [из альбома "Master Of Puppets"]. Обратите внимание на правую руку James'a. Потому что я не очень-то развивал правую руку, когда учился играть на гитаре, больше внимания уделяя левой руке, чем правой. И когда я услышал, как эффектно и точно он играет ритмы, я подумал: "Я должен как-то развить эти умения". И он просто король в этом — он и такие парни, как Scott Ian [ANTHRAX], Dave Mustaine [MEGADETH], а также Kerry King [SLAYER], без сомнения. У них просто потрясающий контроль над синхронностью между правой и левой руками, и правой рукой в частности.



Правая рука James'a невероятна. Для меня он один из самых недооценённых гитаристов. Потому что каждый гитарист скажет это, но широкая публика не может в полной мере оценить, насколько он невероятно талантлив как ритм-гитарист... Kirk удивителен сам по себе. Правая рука James'a и риффы, которые он сочиняет, используя этот талант, просто невероятны».







