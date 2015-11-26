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Новый альбом SKID ROW выйдет в этом году



SKID ROW подписали контракт с Golden Robot Records. Заключительная часть трилогии "United World Rebellion" будет выпущена в этом году. Диск записан в Нэшвилле в студии Теннесси с продюсером Michael'ом Wagener'ом.



В записи альбома принимал участие вокалист ZP Theart (DRAGONFORCE, TANK, I AM I), присоединившийся к группе в 2016 году после ухода Tony Harnell'а (TNT, STARBREAKER).











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