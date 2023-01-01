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*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 15
*Видео с текстом от METALLICA 14
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 11
*Новый сезон Бивиса и Баттхеда выйдет весной 11
*Может ли OZZY OSBOURNE давать концерты в инвалидном кресле? 10
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Skid Row

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18 мар 2023 : 		 SKID ROW рады греть KISS

15 мар 2023 : 		 Басист SKID ROW не верит, что воссоединение с SEBASTIAN'ом BACH'ом принесёт много денег

9 мар 2023 : 		 Гитарист SKID ROW: «Мы активно сочиняем»

17 фев 2023 : 		 SKID ROW планируют концертный альбом

14 фев 2023 : 		 Басист SKID ROW — об исполнении "Slave To The Grind" целиком

13 фев 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет BON JOVI

7 фев 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет IRON MAIDEN

30 янв 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет JUDAS PRIEST

9 янв 2023 : 		 Гитарист SKID ROW — о воссоединении с SEBASTIAN'ом BACH'ом: «Мне это неинтересно»

6 янв 2023 : 		 Вокалист SKID ROW: «Перед первым выходом на сцену я был напуган»

28 дек 2022 : 		 Гитарист SKID ROW — о ранних годах группы: «Это было потрясающее время для музыки»

22 дек 2022 : 		 Участники SKID ROW — о своём богатстве

15 дек 2022 : 		 Басист SKID ROW: «Подкладки не для нас!»

12 дек 2022 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет GUNS N' ROSES

20 ноя 2022 : 		 Гитарист SKID ROW хвалит вокалиста

19 ноя 2022 : 		 SKID ROW на 100-летии шведского хоккея

5 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от SKID ROW

26 окт 2022 : 		 Гитарист SKID ROW: «С ZP мы просто не могли продолжать»

20 окт 2022 : 		 Вокалист SKID ROW — о том, как фанаты группы путают его с SEBASTIAN'ом BACH'ом

19 окт 2022 : 		 Гитарист SKID ROW: «Я поклонник стриминга»

14 окт 2022 : 		 Басист SKID ROW вспоминает бывшего вокалиста

29 сен 2022 : 		 Новое видео SKID ROW

25 сен 2022 : 		 Новая песня SKID ROW

13 сен 2022 : 		 Басист SKID ROW хвалит вокалиста

7 сен 2022 : 		 Вокалист SKID ROW: «Я смог переубедить ряд хейтеров»

2 сен 2022 : 		 Басист SKID ROW — о хейтерах: «Они засыпают ублюдками и просыпаются ублюдками»
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SKID ROW рады греть KISS



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Rachel Bolan в недавней беседе ответил на вопрос, какие эмоции испытывает от того, что SKID ROW будут разогревать KISS:

«Когда мы получили новые даты выступлений KISS, 12-летний я был просто вне себя от радости — в который раз. Я думаю, мы одна из, или, возможно, единственная группа, которая может сказать, что мы играем в их двух прощальных турах. [Смеется] Но это так здорово — выходить с группой, особенно с Gene'ом. Именно благодаря ему я вообще взял в руки бас; именно благодаря ему я узнал, что такое бас. Я до этого и понятия не имел. И очень здорово, когда тебя просят сделать что-то подобное. Теперь, когда осталось 50 концертов, и мы будем участвовать в приличном количестве из них, всё это трудно переварить. Это очень круто!»




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