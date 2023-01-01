сегодня



SKID ROW рады греть KISS



Rachel Bolan в недавней беседе ответил на вопрос, какие эмоции испытывает от того, что SKID ROW будут разогревать KISS:



«Когда мы получили новые даты выступлений KISS, 12-летний я был просто вне себя от радости — в который раз. Я думаю, мы одна из, или, возможно, единственная группа, которая может сказать, что мы играем в их двух прощальных турах. [Смеется] Но это так здорово — выходить с группой, особенно с Gene'ом. Именно благодаря ему я вообще взял в руки бас; именно благодаря ему я узнал, что такое бас. Я до этого и понятия не имел. И очень здорово, когда тебя просят сделать что-то подобное. Теперь, когда осталось 50 концертов, и мы будем участвовать в приличном количестве из них, всё это трудно переварить. Это очень круто!»







+0 -0



просмотров: 292

