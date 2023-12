сегодня



Гитарист SKID ROW: «METALLICA — LED ZEPPELIN нашего поколения»



В новом интервью для "Wired In The Empire" гитарист SKID ROW Scotti Hill ответил на вопрос о том, что он думает о выступлении METALLICA на фестивале Power Trip в Индио, Калифорния, в начале октября:



«Я люблю METALLICA. Я был рад увидеть их на Power Trip. Я не видел их лет 20, наверное. Может, даже больше 20 лет. Но впервые я увидел их в 1983 году. Мой друг позвонил мне и сказал: "Сегодня вечером выступает группа METALLICA из района Залива. Они должны быть очень хороши. Давай сходим". И мы пошли в этот клуб, будучи несовершеннолетними, а там было 25 человек. Там почти никого не было — это была неизвестная группа. Они начали играть, и я не понял, что происходит. Я подумал: "Что это такое?" Я никогда не слышал ничего подобного. И, честно говоря, мне не очень понравилось, потому что я ничего не понимал. Мне потребовалось время, чтобы понять их, потому что это было нечто, чего я никогда раньше не слышал. Это как увидеть цвет, который ты никогда раньше не видел. Из серии: "Что это? Нравится мне это или нет?" Так что я никогда раньше не слышал ничего настолько тяжёлого.



Но на Power Trip они были великолепны. Мне понравился сет-лист. Экраны были отличными. Их взаимодействие с аудиторией было прекрасным. Они — LED ZEPPELIN нашего поколения».



Когда Hill'a попросили выбрать песню METALLICA для воспроизведения на канале "Wired In The Empire", он сказал:



«Первое, что всегда приходит на ум, это, например, "Sad But True". Мне нравится "For Whom The Bell Tolls". Мне нравится много их песен, но я назову "For Whom The Bell Tolls", потому что, пожалуй, именно с этой песни началось моё увлечение ими».







