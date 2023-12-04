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Skid Row

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Гитарист SKID ROW: «METALLICA — LED ZEPPELIN нашего поколения»



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В новом интервью для "Wired In The Empire" гитарист SKID ROW Scotti Hill ответил на вопрос о том, что он думает о выступлении METALLICA на фестивале Power Trip в Индио, Калифорния, в начале октября:

«Я люблю METALLICA. Я был рад увидеть их на Power Trip. Я не видел их лет 20, наверное. Может, даже больше 20 лет. Но впервые я увидел их в 1983 году. Мой друг позвонил мне и сказал: "Сегодня вечером выступает группа METALLICA из района Залива. Они должны быть очень хороши. Давай сходим". И мы пошли в этот клуб, будучи несовершеннолетними, а там было 25 человек. Там почти никого не было — это была неизвестная группа. Они начали играть, и я не понял, что происходит. Я подумал: "Что это такое?" Я никогда не слышал ничего подобного. И, честно говоря, мне не очень понравилось, потому что я ничего не понимал. Мне потребовалось время, чтобы понять их, потому что это было нечто, чего я никогда раньше не слышал. Это как увидеть цвет, который ты никогда раньше не видел. Из серии: "Что это? Нравится мне это или нет?" Так что я никогда раньше не слышал ничего настолько тяжёлого.

Но на Power Trip они были великолепны. Мне понравился сет-лист. Экраны были отличными. Их взаимодействие с аудиторией было прекрасным. Они — LED ZEPPELIN нашего поколения».

Когда Hill'a попросили выбрать песню METALLICA для воспроизведения на канале "Wired In The Empire", он сказал:

«Первое, что всегда приходит на ум, это, например, "Sad But True". Мне нравится "For Whom The Bell Tolls". Мне нравится много их песен, но я назову "For Whom The Bell Tolls", потому что, пожалуй, именно с этой песни началось моё увлечение ими».




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4 дек 2023
WahrandPhain
ага, только свинцовые ни разу не нассали своим фанатам в уши и не писали сомнительные альбомы
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4 дек 2023
Red One
WahrandPhain, лед зепы существовали лет 10 и, честно говоря, почти все их альбомы весьма сомнительны целиком. В уши фанатам ссал Питер Грант, а Джими Пейдж даже в молодости играл хуже старых Хэммета и Ларса одновременно
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4 дек 2023
гладиатор
Все по делу сказал!

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