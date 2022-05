12 май 2022



Видео с выступления SKID ROW



Видео с выступления SKID ROW, которое состоялось в рамках M3 Rock Festival, Merriweather Post Pavilion, Columbia, Maryland, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



00:00 - Slave To The Grind

03:30 - The Threat

07:52 - Big Guns

11:55 - 18 And Life

16:05 - Piece Of Me

19:06 - Livin' On A Chain Gang

24:48 - Psycho Therapy

29:07 - I Remember You

34:54 - Psycho Love

40:06 - Monkey Business

47:19 - In A Darkened Room

52:24 - Makin' A Mess

56:39 - The Gang's All Here

1:01:01 - Youth Gone Wild







