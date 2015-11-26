Басисту SKID ROW удалили аппендикс

Басист SKID ROW Rachel Bolan 29 января должен был выступать со своими коллегами в Аризоне, но его доставили в больницу, где удалили аппендикс. На сцене его подменял Robbie Crane.
Rachel написал:
«Привет всем. Я получаю много сообщений с вопросами, почему я не играл на нашем недавнем шоу Live To Rock Tour в Скоттсдейле, AZ. Ну... В прошлый понедельник вечером меня срочно увезли в больницу с аппендицитом, а на следующий день мне сделали операцию по его удалению. Короче говоря, хирург (и ещё несколько врачей) сказали, что я ни в коем случае не могу играть на концерте или летать. Они были обеспокоены тремя разрезами, а также возможностью образования тромбов во время полёта в самолёте.
Все в больнице Святого Томаса в центре города были невероятны. @ascensionsaintthomas — лучший сервис. Я был в надёжных руках от начала и до конца. И, к счастью, @leila_1plus была со мной всё это время.
Я чувствую себя невероятно и уже настроен вернуться к работе.
Честно говоря, я не знаю, что больнее — аппендицит или пропуск шоу.
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