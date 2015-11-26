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Skid Row

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4 май 2020 : 		 Басист SKID ROW о новом альбоме

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10 май 2019 : 		 Видео с выступления SKID ROW

9 май 2019 : 		 Новый альбом SKID ROW выйдет в этом году

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31 янв 2019 : 		 SKID ROW собираются в студию

29 янв 2019 : 		 Басист SKID ROW: «После выхода "Slave To The Grind" мы потеряли 45% женской аудитории»

18 янв 2019 : 		 Доступно переиздание дебютного альбома SKID ROW

27 дек 2018 : 		 Бывший вокалист SKID ROW выступил в Хьюстоне

4 сен 2018 : 		 Басист SKID ROW о постоянных вопросах о воссоединении с Bach'ом

7 июл 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления SKID ROW

22 май 2018 : 		 Видео с выступления SKID ROW в Хельсинки

11 май 2018 : 		 Видео с выступления SKID ROW

2 мар 2018 : 		 Гитарист SKID ROW о реюнионе с Bach'ом: «Это как спросить о подружке, с которой встречался лет 20 назад»

5 фев 2018 : 		 SKID ROW хотят в студию

23 окт 2017 : 		 Вышел винил SKID ROW

6 июн 2017 : 		 Видео с выступления SKID ROW

29 май 2017 : 		 Видео с выступления SKID ROW

31 янв 2017 : 		 SKID ROW начнут запись в феврале
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|||| 13 июл 2020

SKID ROW все еще сочиняют



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Басист SKID ROW Rachel Bolan в интервью с Groove Entertainment рассказал о прогрессе в работе над новым материалом:

«Мы работали над ним некоторое время с Michael'ом Wagener'ом, он его продюсирует. Мы записали кучу песен, а потом мир сошел с ума. У нас есть куча вещей. И мы до сих пор сочиняем, потому что мы, вроде как нет никакой спешки выпускать пластинку прямо сейчас. Давайте просто продолжим сочинять. Мы сами себе злейшие критики, так что все это что-то из серии: "Ах, нам вчера понравилась эта песня. Сегодня она нам не нравится. Так что мы просто продолжим сочинять и не будем торопиться как это обычно бывало».

SKID ROW Is Still Writing Material For Next Studio Album



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