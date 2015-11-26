SKID ROW все еще сочиняют

Басист SKID ROW Rachel Bolan в интервью с Groove Entertainment рассказал о прогрессе в работе над новым материалом:
«Мы работали над ним некоторое время с Michael'ом Wagener'ом, он его продюсирует. Мы записали кучу песен, а потом мир сошел с ума. У нас есть куча вещей. И мы до сих пор сочиняем, потому что мы, вроде как нет никакой спешки выпускать пластинку прямо сейчас. Давайте просто продолжим сочинять. Мы сами себе злейшие критики, так что все это что-то из серии: "Ах, нам вчера понравилась эта песня. Сегодня она нам не нравится. Так что мы просто продолжим сочинять и не будем торопиться как это обычно бывало».
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