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*Йе в BURZUM 47
*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 24
*BECKY BALDWIN стала новым членом MERCYFUL FATE 24
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 23
*DAVID LEE ROTH: «SAMMY HAGAR был подвергнут секс-зондировани... 21
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Skid Row

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28 янв 2024 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит YNGWIE MALMSTEEN

26 янв 2024 : 		 SKID ROW отмечают юбилей

22 янв 2024 : 		 Вокалист SKID ROW о SEBASTIAN'e BACH'e: «Я испытываю к нему уважение»

18 янв 2024 : 		 Дебют SKID ROW был создан без Bach'a

16 янв 2024 : 		 SKID ROW уже работают над новым материалом

26 дек 2023 : 		 Бывший барабанщик SKID ROW: «Реюнион почти состоялся, но...»

25 дек 2023 : 		 SEBASTIAN BACH о реюнионе классического состава SKID ROW: «У них есть два члена, и у меня два оригинальных члена»

22 дек 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит WHITESNAKE

9 дек 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет Mötley Crüe

7 дек 2023 : 		 Вокалист SKID ROW: «Я благодарен своим испытаниям»

4 дек 2023 : 		 Гитарист SKID ROW: «METALLICA — LED ZEPPELIN нашего поколения»

3 дек 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет QUEEN

30 ноя 2023 : 		 Новое видео SKID ROW

20 ноя 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит BLACK SABBATH

19 ноя 2023 : 		 Почувствуй рок-н-ролл с водкой и ромом SKID ROW!

6 ноя 2023 : 		 SKID ROW уже думают о новом

4 ноя 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит MARIAH CAREY

22 окт 2023 : 		 KAI & TIM HANSEN в новом видео вокалиста SKID ROW

21 окт 2023 : 		 Басист SKID ROW не видит своего конца

9 сен 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит BON JOVI

6 сен 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит трек ROXETTE

31 авг 2023 : 		 Гитарист SKID ROW о взаимоотношениях в группе: «Нужно уметь слушать друг друга»

27 авг 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит Тома Петти

9 авг 2023 : 		 Гитарист SKID ROW не считает гранж виновным в крахе глэма

14 июл 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет IRON MAIDEN

19 июн 2023 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет JOURNEY
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|||| 28 янв 2024

Вокалист SKID ROW исполняет хит YNGWIE MALMSTEEN



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Erik Grönwall опубликовал видео исполнения композиции YNGWIE MALMSTEEN "Rising Force".

SKID ROW Vocalist ERIK GRГ–NWALL Performs YNGWIE MALMSTEEN's "Rising Force"; Video




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