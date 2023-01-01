сегодня



SKID ROW в акустике



SKID ROW отыграли небольшое акустическое шоу в iHeartRadio Performance Studio, West Palm Beach, Florida, для слушателей Gator 98.7 FM.









pic.twitter.com/f1q97Zm9ub It's a Gator Ticket to Rock Weekend with your chance to win access for two to our private performance with #SkidRow live from the Gator Garage! Listen all weekend long for the hidden contest page. LISTEN: https://t.co/eQ2GVtKcvD





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