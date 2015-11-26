Басист SKID ROW основал мыловарню

Басист SKID ROW Rachel Bolan основал Dirty Rocker Soap Company, которая специализируется на полностью натуральном мыле, изготовленном небольшими партиями.
Почему он решил начать производство собственного мыла:
«Пребывание в гостиницах, как правило, отдаёт меня на откуп тому мылу, что они решат положить. Сильные ароматы и сухая кожа стали нормой. Поэтому я решил создать своё собственное мыло, чтобы взять его с собой в путешествие. Надеюсь, оно вам понравится».
hansi_hrb
Dem0niac
rassol
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