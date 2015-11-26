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Skid Row

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18 июн 2020 : 		 Басист SKID ROW основал мыловарню

25 май 2020 : 		 Видео с выступления SKID ROW в 1991 году

14 май 2020 : 		 Басист SKID ROW о мире после пандемии

4 май 2020 : 		 Басист SKID ROW о новом альбоме

30 мар 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста SKID ROW

13 фев 2020 : 		 Бывший вокалист SKID ROW переносит выступления из-за аварии

11 дек 2019 : 		 Видео с выступления SKID ROW

23 май 2019 : 		 Басист SKID ROW доволен новым материалом

10 май 2019 : 		 Видео с выступления SKID ROW

9 май 2019 : 		 Новый альбом SKID ROW выйдет в этом году

5 мар 2019 : 		 Гитарист SKID ROW о том, почему домашнее видео не вышло на DVD

31 янв 2019 : 		 SKID ROW собираются в студию

29 янв 2019 : 		 Басист SKID ROW: «После выхода "Slave To The Grind" мы потеряли 45% женской аудитории»

18 янв 2019 : 		 Доступно переиздание дебютного альбома SKID ROW

27 дек 2018 : 		 Бывший вокалист SKID ROW выступил в Хьюстоне

4 сен 2018 : 		 Басист SKID ROW о постоянных вопросах о воссоединении с Bach'ом

7 июл 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления SKID ROW

22 май 2018 : 		 Видео с выступления SKID ROW в Хельсинки

11 май 2018 : 		 Видео с выступления SKID ROW

2 мар 2018 : 		 Гитарист SKID ROW о реюнионе с Bach'ом: «Это как спросить о подружке, с которой встречался лет 20 назад»

5 фев 2018 : 		 SKID ROW хотят в студию

23 окт 2017 : 		 Вышел винил SKID ROW

6 июн 2017 : 		 Видео с выступления SKID ROW

29 май 2017 : 		 Видео с выступления SKID ROW

31 янв 2017 : 		 SKID ROW начнут запись в феврале

28 янв 2017 : 		 Гитарист SKID ROW о выборе вокалиста
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|||| сегодня

Басист SKID ROW основал мыловарню



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Басист SKID ROW Rachel Bolan основал Dirty Rocker Soap Company, которая специализируется на полностью натуральном мыле, изготовленном небольшими партиями.

Почему он решил начать производство собственного мыла:

«Пребывание в гостиницах, как правило, отдаёт меня на откуп тому мылу, что они решат положить. Сильные ароматы и сухая кожа стали нормой. Поэтому я решил создать своё собственное мыло, чтобы взять его с собой в путешествие. Надеюсь, оно вам понравится».

SKID ROW Bassist RACHEL BOLAN Launches Soap Company,





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

hansi_hrb


18 июн 2020, 20:06		Лучшее мыло - хозяйственное!

Dem0niac


18 июн 2020, 20:11		Лучшее мыло - из людей.

rassol


18 июн 2020, 20:45		Тайлер одобряет!


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