6 ноя 2023



SKID ROW уже думают о новом



Гитарист SKID ROW Dave "Snake" Sabo в беседе с Tulsa Music Stream ответил на вопрос, думает ли группа о новом материале:



«Мы написали несколько вещей, подключив к этому и Erik'а. Мы много гастролируем, так что на это уходит... Мы не очень-то умеем писать в дороге; вообще-то, у нас это плохо получается. Единственное, что мы делаем, это придумываем риффы на саундчеках и используем их. И когда у нас появляются такие риффы, мы сразу же начинаем: "Хорошо. Давайте начнем писать для следующей пластинки", мы на некоторое время прекращаем гастроли и по-настоящему погружаемся в работу, уединяемся в какой-нибудь комнате, закрываем дверь, выключаем телефоны и начинаем творить».







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