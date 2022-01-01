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Гитарист SKID ROW: «Я поклонник стриминга»



В новом интервью с Хорхе Ботасом из Metal Global гитарист SKID ROW Dave "Snake" Sabo рассказал о состоянии музыкальной индустрии:



«Я поклонник стриминга — я поклонник потоковых сервисов, будь то Apple Music, Spotify, Pandora, Deezer или что-то ещё. Я думаю, что единственная проблема — это как сделать, чтобы вас заметили, чтобы как-то дать людям понять, что ваша музыка существует, и дать её послушать. Это самое сложное — пробиться через весь этот трафик, правда. Но так происходит практически с любым артистом.



Вы должны сделать всё возможное, чтобы люди узнали, что у вас есть новая музыка, и она достойна их внимания, а это и есть сарафанное радио. Кто-то даёт песне шанс, и в следующий момент он рассказывает о ней своим друзьям, и люди слушают её. Мы видели это на Spotify, и это было потрясающе.



Вы должны приспосабливаться и адаптироваться к окружающей среде, и именно в такой среде мы сейчас находимся. Так что у меня нет никакого желания бороться с этим, потому что я сам наслаждаюсь потоковой музыкой. Я думаю, это отличный способ иметь 20 миллионов песен под рукой. Выбор бесконечен. Но я также думаю, что вместе с этим появляется много шума, в котором приходится ориентироваться. Но так уж сложилось».







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