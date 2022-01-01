Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 19
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 16
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 14
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
*Старт ELLEFSON, YOUNG & POLAND 9
*ACCEPT выступили без вокалиста 9
*ELLEFSON, YOUNG & POLAND собираются в студию 7
*Вокалист LAMB OF GOD — о воссоединении PANTERA: «Мне нечего ... 7
*TED NUGENT: «У Канье правильные взгляды» 6
*ZAKK WYLDE не знает, как играть песни PANTERA 6
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 19
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 16
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 14
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
*Старт ELLEFSON, YOUNG & POLAND 9
[= ||| все новости группы



*

Skid Row

*



19 окт 2022 : 		 Гитарист SKID ROW: «Я поклонник стриминга»

14 окт 2022 : 		 Басист SKID ROW вспоминает бывшего вокалиста

29 сен 2022 : 		 Новое видео SKID ROW

25 сен 2022 : 		 Новая песня SKID ROW

13 сен 2022 : 		 Басист SKID ROW хвалит вокалиста

7 сен 2022 : 		 Вокалист SKID ROW: «Я смог переубедить ряд хейтеров»

2 сен 2022 : 		 Басист SKID ROW — о хейтерах: «Они засыпают ублюдками и просыпаются ублюдками»

29 авг 2022 : 		 Басист SKID ROW: «Может, и не стоит всем высказывать свою позицию»

24 авг 2022 : 		 Гитарист SKID ROW — о разрыве с ZP Theart'ом

16 авг 2022 : 		 ERIK GRÖNWALL: «Полгода назад я боролся с раком, а теперь пою в любимой группе»

10 авг 2022 : 		 Гитарист SKID ROW заявил, что уже 23 года не общается с SEBASTIAN'ом BACH'ом

20 июл 2022 : 		 Басист SKID ROW: «Ощущение, что у нас новая группа»

14 июл 2022 : 		 Видео с выступления SKID ROW

13 июл 2022 : 		 Новое видео SKID ROW

13 июл 2022 : 		 Гитарист SKID ROW назвал гитариста METALLICA талантливым и недооценённым

26 май 2022 : 		 Новое видео SKID ROW

24 май 2022 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет хит SIA

24 май 2022 : 		 Видео полного выступления SKID ROW

16 май 2022 : 		 Видео полного выступления SKID ROW

12 май 2022 : 		 Видео с выступления SKID ROW

9 май 2022 : 		 Вокалист SKID ROW исполняет JOURNEY

3 май 2022 : 		 Гитарист SKID ROW пропустил концерт

1 май 2022 : 		 Басист SKID ROW — о влиянии гранжа

28 апр 2022 : 		 Бывший вокалист SKID ROW хвалит нынешнего вокалиста SKID ROW

24 апр 2022 : 		 Гитарист SKID ROW: «Моё счастье не в количестве 000»

19 апр 2022 : 		 Гитарист SKID ROW назвал преступлением отсутствие SCORPIONS в ЗСРНР
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист SKID ROW: «Я поклонник стриминга»



zoom
В новом интервью с Хорхе Ботасом из Metal Global гитарист SKID ROW Dave "Snake" Sabo рассказал о состоянии музыкальной индустрии:

«Я поклонник стриминга — я поклонник потоковых сервисов, будь то Apple Music, Spotify, Pandora, Deezer или что-то ещё. Я думаю, что единственная проблема — это как сделать, чтобы вас заметили, чтобы как-то дать людям понять, что ваша музыка существует, и дать её послушать. Это самое сложное — пробиться через весь этот трафик, правда. Но так происходит практически с любым артистом.

Вы должны сделать всё возможное, чтобы люди узнали, что у вас есть новая музыка, и она достойна их внимания, а это и есть сарафанное радио. Кто-то даёт песне шанс, и в следующий момент он рассказывает о ней своим друзьям, и люди слушают её. Мы видели это на Spotify, и это было потрясающе.

Вы должны приспосабливаться и адаптироваться к окружающей среде, и именно в такой среде мы сейчас находимся. Так что у меня нет никакого желания бороться с этим, потому что я сам наслаждаюсь потоковой музыкой. Я думаю, это отличный способ иметь 20 миллионов песен под рукой. Выбор бесконечен. Но я также думаю, что вместе с этим появляется много шума, в котором приходится ориентироваться. Но так уж сложилось».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 168

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом