Басист SKID ROW: «Ощущение, что у нас новая группа»



Rachel Bolan рассказал о том, какие отзывы получили музыканты SKID ROW на новый трек "The Gang's All Here" и первые концерты:



«Ощущение, будто это новая группа, как будто нажали на кнопку reset. И внимание, и отзывы, что мы получаем, очень позитивны, и поверьте, это очень приятно».







