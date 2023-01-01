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Басист SKID ROW не верит, что воссоединение с SEBASTIAN'ом BACH'ом принесёт много денег



Басист SKID ROW Rachel Bolan опроверг слухи о том, что он был единственным, кто отказался от воссоединения с вокалистом Sebastian'ом Bach'ом более десяти лет назад. В интервью Tulsa Music Stream Bolan сказал:



«Дело не только во мне. Мы втроём [я и гитаристы Dave "Snake" Sabo и Scotti Hill] ощущали одно и то же. Но рок-н-ролла хватит на всех. Просто мы не хотим этим заниматься.



Многие говорят: "Вы сможете заработать гораздо больше денег" [воссоединившись с Sebastian'ом]. Ну, не многие, но несколько человек точно. Вряд ли намного больше.



Я не собираюсь ни о ком говорить гадости. Расставание с Sebastian'ом уже произошло.



Мы очень счастливы сейчас и безостановочно движемся вперёд. И это здорово. Так классно, что у нас такая долгая карьера».







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